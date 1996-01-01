СТИЛЬные танцы

В Находке в шестой раз прошли соревнования на Кубок главы города по спортивным бальным танцам "Стиль-2006". В течение двух дней на паркете спорткомплекса "Спартак" выступали лучшие танцевальные пары, представлявшие клубы Приморья и Хабаровска, а также их соперники - гости из Китая, продемонстрировавшие школу современного спортивного бального танца Поднебесной. Возраст участников, прибывших на соревнования в Находку, - от 7 до 35 лет.

Учредителем этого зрелищного мероприятия, на которое всегда собираются многочисленные зрители, и не только из Находки, по-прежнему остается администрация города, а их главным организатором является танцевально-спортивный клуб "Стиль", руководит которым вице-президент Федерации танцевального спорта Приморского края Олег ГРУХЕЛЬ. На прошедших в минувшие выходные соревнованиях на Кубок главы города по спортивным бальным танцам судейской коллегии, в состав которой вошли 17 судей из Владивостока, Хабаровска, Москвы, Красноярска, Иркутска, Южно-Сахалинска, Комсомольска-на-Амуре, Находки и Китая, предстояла нелегкая задача: определить безусловных победителей в шестнадцати возрастных категориях. Задача тем более непростая, что борьбу за первенство вели двести танцевальных пар - рекордное количество за все время проведения этих соревнований.

Оправдались прогнозы относительно лидерства воспитанников находкинской школы спортивного бального танца, сделанные специалистами накануне соревнований. Основания для оптимизма у приверженцев находкинских танцевальных пар было более чем достаточно. Ребята не устают подтверждать свой высокий класс. Так, на 27-м международном конкурсе по спортивным танцам, прошедшем в июне нынешнего года в Токио, воспитанники клуба "Стиль" были признаны лучшими в европейской и латиноамериканской программах, опередив при этом танцоров из четырех стран мира.

В этом же году на Международном фестивале спортивного бального танца в китайском Харбине пары из находкинского ансамбля бального танца "Надежда" завоевали три золотые награды в номинациях латиноамериканских и европейских танцев. И тем не менее накануне соревнований Олег Грухель уверенным в абсолютной победе вовсе не казался: "Конечно, хочется, чтобы мы были признаны сильнейшими, но соперники у нас сильные. Если кто-то покажет лучший класс, мы, безусловно, будем только рады - есть к чему стремиться".

По итогам соревнований победителями названа команда танцоров из Хабаровска, представляющая клуб "Аэлита". На втором месте - "Стиль", на третьем - сборная команда Дальнего Востока. Вполне закономерно, что в числе главных фаворитов конкурса оказались и воспитанники Олега Грухеля. Так, в категории 10-11 лет за первое место кубок соревнований присужден Вячеславу КОЛЕСНИЦКОМУ и Светлане ЯСКЕВИЧ за безупречно исполненную европейскую и латиноамериканскую программы. Находкинские танцоры заняли призовые места и в других возрастных категориях. Отличились также гости из Китая, представляющие "Школу бального танца" города Муданцзянь, которым судьи присудили второе место в группе 10-11 лет.

Лидирующие пары, занявшие 1-3-е места в соревнованиях на Кубок главы города Находки по спортивным бальным танцам, были награждены кубками и медалями, призы получили практически все участники соревнований. Кульминацией второго дня соревнований стали очень зрелищные показательные выступления, в которых безусловными победителями признаны изящество, грация и красота.