Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
СТИЛЬные танцы
В Находке в шестой раз прошли соревнования на Кубок главы города по спортивным бальным танцам "Стиль-2006". В течение двух дней на паркете спорткомплекса "Спартак" выступали лучшие танцевальные пары, представлявшие клубы Приморья и Хабаровска, а также их соперники - гости из Китая, продемонстрировавшие школу современного спортивного бального танца Поднебесной. Возраст участников, прибывших на соревнования в Находку, - от 7 до 35 лет.
Учредителем этого зрелищного мероприятия, на которое всегда собираются многочисленные зрители, и не только из Находки, по-прежнему остается администрация города, а их главным организатором является танцевально-спортивный клуб "Стиль", руководит которым вице-президент Федерации танцевального спорта Приморского края Олег ГРУХЕЛЬ. На прошедших в минувшие выходные соревнованиях на Кубок главы города по спортивным бальным танцам судейской коллегии, в состав которой вошли 17 судей из Владивостока, Хабаровска, Москвы, Красноярска, Иркутска, Южно-Сахалинска, Комсомольска-на-Амуре, Находки и Китая, предстояла нелегкая задача: определить безусловных победителей в шестнадцати возрастных категориях. Задача тем более непростая, что борьбу за первенство вели двести танцевальных пар - рекордное количество за все время проведения этих соревнований.
Оправдались прогнозы относительно лидерства воспитанников находкинской школы спортивного бального танца, сделанные специалистами накануне соревнований. Основания для оптимизма у приверженцев находкинских танцевальных пар было более чем достаточно. Ребята не устают подтверждать свой высокий класс. Так, на 27-м международном конкурсе по спортивным танцам, прошедшем в июне нынешнего года в Токио, воспитанники клуба "Стиль" были признаны лучшими в европейской и латиноамериканской программах, опередив при этом танцоров из четырех стран мира.
В этом же году на Международном фестивале спортивного бального танца в китайском Харбине пары из находкинского ансамбля бального танца "Надежда" завоевали три золотые награды в номинациях латиноамериканских и европейских танцев. И тем не менее накануне соревнований Олег Грухель уверенным в абсолютной победе вовсе не казался: "Конечно, хочется, чтобы мы были признаны сильнейшими, но соперники у нас сильные. Если кто-то покажет лучший класс, мы, безусловно, будем только рады - есть к чему стремиться".
По итогам соревнований победителями названа команда танцоров из Хабаровска, представляющая клуб "Аэлита". На втором месте - "Стиль", на третьем - сборная команда Дальнего Востока. Вполне закономерно, что в числе главных фаворитов конкурса оказались и воспитанники Олега Грухеля. Так, в категории 10-11 лет за первое место кубок соревнований присужден Вячеславу КОЛЕСНИЦКОМУ и Светлане ЯСКЕВИЧ за безупречно исполненную европейскую и латиноамериканскую программы. Находкинские танцоры заняли призовые места и в других возрастных категориях. Отличились также гости из Китая, представляющие "Школу бального танца" города Муданцзянь, которым судьи присудили второе место в группе 10-11 лет.
Лидирующие пары, занявшие 1-3-е места в соревнованиях на Кубок главы города Находки по спортивным бальным танцам, были награждены кубками и медалями, призы получили практически все участники соревнований. Кульминацией второго дня соревнований стали очень зрелищные показательные выступления, в которых безусловными победителями признаны изящество, грация и красота.
Новости тематики
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Сахалине в день старта горнолыжного сезона будут работать все трассы
- Почта России начала доставку Паспортов болельшиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
- Два игрока ЦСКА сломали ноги на матче на Дальнем Востоке в 20-градусный мороз
- Дальневосточный экипаж успешно выступает на международных гонках
- Всероссийские соревнования по сноуборду "Дальний Восток-2017" пройдут на Камчатке
- "Адмирал" не смог взломать Великую стену
- Гонщик из Владивостока стал победителем этапа РДС-Восток в Хабаровске
- Хабаровский "Амур" вновь сменил главного тренера
Новости раздела
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"
- Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток
- На Камчатке впервые прошёл чемпионат по скоростному парению
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- На Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта
- На Камчатке выявили сильнейших лыжников края
- Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"
- Жители Приморья поучаствовали в открытии горнолыжного сезона на Сахалине
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха