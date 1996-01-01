Начинаем с грандов

"Спартак-Приморье", как и в год своего дебюта в суперлиге А российского баскетбола, первые четыре матча чемпионата проведет дома.

Cтартовый матч подопечные Сергея БАБКОВА проведут уже 9 октября против столичного "Динамо", второй - 11 октября против "Химок", третий - 15 октября против ЦСКА, четвертый - 22 октября против "Динамо" (Санкт-Петербург). Первый матч на выезде красно-белые проведут 11 ноября в Подмосковье против местного "Динамо".

Тем временем один из бывших капитанов "Спартака", а до недавнего времени тренер дубля Вадим ФИЛАТОВ возглавил команду родного Екатеринбурга "Урал-УПИ", вернувшего столице Урала представительство в российском баскетболе.