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Начинаем с грандов
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
"Спартак-Приморье", как и в год своего дебюта в суперлиге А российского баскетбола, первые четыре матча чемпионата проведет дома.
Cтартовый матч подопечные Сергея БАБКОВА проведут уже 9 октября против столичного "Динамо", второй - 11 октября против "Химок", третий - 15 октября против ЦСКА, четвертый - 22 октября против "Динамо" (Санкт-Петербург). Первый матч на выезде красно-белые проведут 11 ноября в Подмосковье против местного "Динамо".
Тем временем один из бывших капитанов "Спартака", а до недавнего времени тренер дубля Вадим ФИЛАТОВ возглавил команду родного Екатеринбурга "Урал-УПИ", вернувшего столице Урала представительство в российском баскетболе.
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