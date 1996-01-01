Из Владивостока за золотом

Отборочный тур беспрецедентной гонки "Экспедиция-Трофи", которая войдет в Книгу рекордов Гиннесса как самая протяженная зимняя гонка в мире, прошел во Владивостоке 4 декабря. Как сообщил корреспонденту информагентства "Дейта.Ru" директор по связям с общественностью гонки "Экспедиция-Трофи" Михаил ЖАРКОВ, это первое в истории трофи на внедорожниках по зимней трассе, имеющее столь сложный и протяженный маршрут.

Призовой фонд гонки - 15 килограммов золота, из которых 10 килограммов достанется команде, прибывшей на финиш первой. За две недели участникам "Экспедиции-Трофи" предстоит преодолеть 12 000 километров заснеженных дорог России от Мурманска до Владивостока. Сугробы и переметы Кольского полуострова и Урала, сибирские морозы, лед Байкала и торосы дальневосточных рек - все это маршрут 33 команд, прошедших специальные отборы в пяти городах России. Сейчас, за 100 дней до старта, команд-претендентов уже более семидесяти. 27 ноября "Экспедиция" начала движение по стране. В этот день в Санкт-Петербурге прошел первый отборочный тур "Экспедиции-Трофи", с которого началась череда отборов по всей России. Региональные отборы также состоятся в следующих городах: Владивосток - 4 декабря, Красноярск - 11 декабря, Екатеринбург - 18 декабря, Москва - 25 декабря.

Команда участников гонки - это шесть человек на двух внедорожниках. Причем есть обязательное условие - одним из членов команды должна быть женщина.