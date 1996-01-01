"Зенит" справился и без Адвоката

В воскресенье "Луч-Энергия" потерпел первое за два года поражение на своем поле. Обидчиком желто-синих выступил питерский "Зенит", прилетевший в Приморье без своего главного тренера - голландца Дика АДВОКАТА.

Впервые в сезоне подопечные Сергея ПАВЛОВА не смогли забить на своем поле и опять же впервые пропустили дома два мяча - нападающий гостей АРШАВИН отличился уже на первой минуте, а центральный защитник хозяев ШТАНЮК подправил мяч в свои ворота после удара ПАНОВА. 0:2, и "Луч-Энергия" опускается на 11-е место.