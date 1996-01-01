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"Москва" испортила праздник Павлова
"Москва" стала второй командой в чемпионате России, которая смогла отобрать очки у "Луча-Энергия" во Владивостоке - 1:1 (1:1).
По словам главного тренера "горожан" Леонида СЛУЦКОГО, свою подготовку к субботней игре "Москва" строила так, чтобы прилететь на берега Тихого за четырнадцать часов до начала игры, но планы спутала погода. Всего за час до запланированной посадки москвичам объявили, что из-за сильного тумана Владивосток не может принять самолет как минимум до двух часов ночи и садиться придется в Хабаровске. В конечном итоге во Владивосток "горожане" прибыли только на следующее утро. Тем не менее по гостям не скажешь, что играли они крайне измотанными. А вот с приморцами, похоже, сыграл злую шутку дополнительный отдых, полученный из-за переноса матча с "Рубином" c 9 сентября на 12 ноября.
Успех хозяевам принес розыгрыш первого же углового. Аджинджал подал в штрафную, мяч добрался до Штанюка и тот в касание ногой переправил его в сетку. Радость трибун, однако, оказалась недолгой. Гости перешли в нападение и через шесть минут после пропущенного гола отыгрались. "Горожане" получили право на штрафной у угла штрафной хозяев. Мелешин вместо ожидаемого навеса вдруг пробил прямо по воротам, к чему ГЕРУС оказался явно не готов. Практически тут же хозяева имели шансы снова выйти вперед. СЕМОЧКО метров с 30 здорово исполнил штрафной, но "Москву" выручила штанга.
Главный тренер желто-синих Сергей ПАВЛОВ, отмечавший в день матча 51-й день рождения, после перерыва почти не садился на скамейку - подгоняя игроков. Увы, не удалось.
Остальные результаты: "Локомотив" - "Спартак" (М) 0:0, "Томь" - ЦСКА 0:1, "Зенит" - "Крылья Советов" 1:0, "Динамо" - "Амкар" 0:0, "Рубин" - "Спартак" (Нч) 0:0, "Торпедо" - "Ростов" 0:2, "Шинник" - "Сатурн" 0:0.
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