Вечеринка в стиле Drag

2 сентября на аэродроме в бухте Шамора состоялось давно ожидаемое приморскими любителями скорости мероприятие - гонки на 402 метра. Заявленное предварительно как "дрэг-битва" краевого масштаба к моменту своего проведения событие стало именоваться более скромно - Drag рarty, то есть гоночная вечеринка. И в этом формате, надо сказать, вечеринка удалась!

Полноценной дрэг-битвы на Шаморе не могло быть по определению: соревнования с таким названием прошли в конце июня в Красноярске, имели всероссийский размах, где даже принимали гостей из-за рубежа. Маленький аэродром на Шаморе, рассчитанный на прием "кукурузников" Ан-2 и спортивно - тренировочных "яков", был не в состоянии обеспечить подобный уровень, поэтому смена формата с "битвы" на "вечеринку" отражала торжество здравого смысла.

Организаторами пати выступила группа энтузиастов во главе с Романом СТРОГАНОВЫМ, недавно создавшая во Владивостоке новую команду - Drag Racing Club. Это уже третий автомобильный клуб в городе, поднимающий знамя дрэг-рейсинга. Кроме него, гонками на 402 метра занимались Street Racing Club и Side-X Club. Последний, к слову, запланировал провести 17 сентября дрэг-рейсинг на аэродроме Майхэ в Штыково - ранее широко известном месте встречи дальневосточных гонщиков.

Дрэг-пати 2 сентября состоялась, несмотря на то что с утра в субботу шел проливной дождь. Благодаря заклинаниям тысяч поклонников ближе к обеду небо расчистилось, и к 19 часам на аэродром съехались зрители и участники гонок. Поскольку предполагалась вечеринка, то и время было выбрано соответственное.

Спортивную составляющую мероприятия назвали Первым чемпионатом Владивостока. К участию в нем были приглашены как ветераны дрэг-боев, так и неофиты. Приехал призер красноярской "Дрэг-битвы" Руслан ЗУЕВ на своем Nissan Skyline GT-R. Были Mazda RX-7 Андрея ЖУКОВА и Nissan Stagea RS Сергея ИЛЬИНА. Заявленный призовой фонд составлял 15000 рублей. Главный приз в категории "монстров" Unlimited Street увез Руслан Зуев. В классе Street Light отличился Денис КУЗНЕЦОВ на Honda Civic Ferio c двигателем, оснащенным системой закиси азота. Евгений КУЗЬМЕНКО на Nissan Skyline победил в группе Fast Street.

Что касается пати, то стоит отметить работу девочек из команды Go-Go, отменно развлекавших озябшую публику эффектными телодвижениями. А такого количества заряженных и просто красивых автомобилей во Владивостоке не собиралось уже год. Мероприятие посетил даже невесть откуда взявшийся эксклюзивный бронированный джип "Комбат", сделанный по индивидуальному заказу в Санкт-Петербурге. А приз зрительских симпатий по тюнингу достался... древним отечественным "Жигулям", отделанным в лучших традициях кич-культуры. Похоже, наш приморский брат-автомобилист основательно подзабыл о качестве российского автопрома. А может, оно и к лучшему?