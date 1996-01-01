www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.76 р. 100 JPY: 58.28 р.
EUR: 77.38 р. 10 CNY: 95.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Вечеринка в стиле Drag

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

2 сентября на аэродроме в бухте Шамора состоялось давно ожидаемое приморскими любителями скорости мероприятие - гонки на 402 метра. Заявленное предварительно как "дрэг-битва" краевого масштаба к моменту своего проведения событие стало именоваться более скромно - Drag рarty, то есть гоночная вечеринка. И в этом формате, надо сказать, вечеринка удалась!

Полноценной дрэг-битвы на Шаморе не могло быть по определению: соревнования с таким названием прошли в конце июня в Красноярске, имели всероссийский размах, где даже принимали гостей из-за рубежа. Маленький аэродром на Шаморе, рассчитанный на прием "кукурузников" Ан-2 и спортивно - тренировочных "яков", был не в состоянии обеспечить подобный уровень, поэтому смена формата с "битвы" на "вечеринку" отражала торжество здравого смысла.

Организаторами пати выступила группа энтузиастов во главе с Романом СТРОГАНОВЫМ, недавно создавшая во Владивостоке новую команду - Drag Racing Club. Это уже третий автомобильный клуб в городе, поднимающий знамя дрэг-рейсинга. Кроме него, гонками на 402 метра занимались Street Racing Club и Side-X Club. Последний, к слову, запланировал провести 17 сентября дрэг-рейсинг на аэродроме Майхэ в Штыково - ранее широко известном месте встречи дальневосточных гонщиков.

Дрэг-пати 2 сентября состоялась, несмотря на то что с утра в субботу шел проливной дождь. Благодаря заклинаниям тысяч поклонников ближе к обеду небо расчистилось, и к 19 часам на аэродром съехались зрители и участники гонок. Поскольку предполагалась вечеринка, то и время было выбрано соответственное.

Спортивную составляющую мероприятия назвали Первым чемпионатом Владивостока. К участию в нем были приглашены как ветераны дрэг-боев, так и неофиты. Приехал призер красноярской "Дрэг-битвы" Руслан ЗУЕВ на своем Nissan Skyline GT-R. Были Mazda RX-7 Андрея ЖУКОВА и Nissan Stagea RS Сергея ИЛЬИНА. Заявленный призовой фонд составлял 15000 рублей. Главный приз в категории "монстров" Unlimited Street увез Руслан Зуев. В классе Street Light отличился Денис КУЗНЕЦОВ на Honda Civic Ferio c двигателем, оснащенным системой закиси азота. Евгений КУЗЬМЕНКО на Nissan Skyline победил в группе Fast Street.

Что касается пати, то стоит отметить работу девочек из команды Go-Go, отменно развлекавших озябшую публику эффектными телодвижениями. А такого количества заряженных и просто красивых автомобилей во Владивостоке не собиралось уже год. Мероприятие посетил даже невесть откуда взявшийся эксклюзивный бронированный джип "Комбат", сделанный по индивидуальному заказу в Санкт-Петербурге. А приз зрительских симпатий по тюнингу достался... древним отечественным "Жигулям", отделанным в лучших традициях кич-культуры. Похоже, наш приморский брат-автомобилист основательно подзабыл о качестве российского автопрома. А может, оно и к лучшему?

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru