Мы играем в гольф!

В минувшие выходные в поселке Пластун, что является резиденцией ОАО "Тернейлес", состоялся третий турнир GREEN CLUB по гольфу руководителей медиаструктур Приморья. Сразу по выходу из самолета хозяева отобрали у нас мобильники: "Никаких дел! Только игра!"

Сегодня в гольф в России играют лишь в двух клубах Москвы и Подмосковья и в Приморье. И за это мы можем благодарить гендиректора "Тернейлеса" Владимира ЩЕРБАКОВА. Однажды после подписания контракта партнер пригласил его составить компанию в матче. Почему бы не помахать клюшкой? И тут выяснилось, что послать маленький шарик на 100 ярдов прямо у спортивного и сильного Владимира Федоровича не получается. Проиграл вдрызг. Амбиции взыграли: в следующий раз обыграю - и Щербаков купил первый набор клюшек! И ранней весной Владимир Федорович привез заглянувшего в гости Василия УСОЛЬЦЕВА, тогда еще не депутата Госдумы, лишь начинающего предпринимателя, на лесную пустошь: "Здесь будут поля для гольфа!" На кустистой поляне начинал таять снег, под ногами хлюпало...

Эту историю Владимир Федорович рассказал три года назад, когда по инициативе депутата Госдумы РФ в Пластуне впервые собрались руководители СМИ поиграть в гольф. Тогда я о гольфе знала только то, что это игра западных миллионеров в белых штанах, которые между делом на поле решают судьбы мировой экономики. Сегодня чуть больше и, пожалуй, главное - это азартнейшая игра, несмотря на кажущую медлительность движений. За эти три года и девять шербаковских полей (международный стандарт) уже по ровному дерну похожи на английские. Вот только четвертое поле...

Правила игры - пройти все поля с наименьшим количеством ударов по мячу. Шесть команд из директоров-редакторов, "разбавленные" одним депутатом (по одному из каждого уровня) прошли почти 5 км за четыре часа. А лучший результат среди издателей показал руководитель "Владпрессы" Павел ВИШНЯК - опыт чемпиона по боулингу помог.

Прошлогодний победитель Кузнецов вздохнул: "Не тренировался!" - и занял второе место. На 3-м оказался руководитель ПТР Валерий БАКШИН. А автор этих строк показала лучший результат среди женщин - сказался двухлетний турнирный опыт. В общем зачете (организаторы снисходительно исключили из соперничества профессионалов, таких как Василий Усольцев, который сегодня заядлый гольфист и может составить конкуренцию самому Щербакову и его киди-тренерам), победителем стал депутат Думы Владивостока Галуст АХОЯН.