Светлана Клюка принесла российской сборной "бронзу"

Российская сборная по легкой атлетике одержала победу в матче сборных Великобритании, Китая, России и США, завершившемся в британском Бирмингеме.

Как сообщает официальный сайт Легкой атлетики России, россияне набрали 349 очков, американцы - 312,5, британцы - 269, китайцы - 158,5. В составе сборной России выступили двое дальневосточников. В беге на 800 м у женщин бронзовую награду завоевала бегунья из Хабаровска Светлана КЛЮКА.