Кто поедет на у-шу?

В октябре в Китае пройдет второй всемирный фестиваль традиционного у-шу.

Второй всемирный фестиваль традиционного у-шу пройдет с 15 по 19 октября этого года в г. Чжэнчжоу, административном центре провинции Хэнань (Центральный Китай), сообщает газета "Жэньминь Жибао". Издание напоминает, что первый такой фестиваль с успехом прошел в этом же городе в октябре 2004 г. На фестивале будут одновременно соревноваться более 2000 мастеров у-шу из 60 с лишним стран и районов мира и свыше 40 000 спортсменов по у-шу одновременно продемонстрируют традиционные боевые искусства.