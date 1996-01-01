Ротации в хабаровском "Самородке"

Хабаровский волейбольный женский клуб "Самородок", выступающий в российской Суперлиге, покинули призер Олимпиады в Сиднее, чемпионка Европы-1997 блокирующая Анастасия БЕЛИКОВА и нападающая Анна ЧУМАКОВА.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", обе ищут новые места работы, но существует вероятность того, что Беликова пропустит этот сезон целиком, взяв паузу по семейным обстоятельствам. Их места в команде займут Юлиана КИСЕЛЕВА ("Балаковская АЭС") и Алина ЕЛИЗАРОВА ("Тулица").

В сентябре "Самородок" под началом Виктора БАРДОКА проведет три матча со сборной Кореи.

Затем команду ждет финальный тур розыгрыша Кубка Сибири и Дальнего Востока в Омске. С 25 по 30 сентября в Хабаровске пройдет Кубок Амура. В нем примут участие команды из Китая и Кореи.