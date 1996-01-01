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Пердимонокль
Матч дальневосточников с подмосковными "Химками" дал ответ на заявление Сергея ГОРЛУКОВИЧА о том, что "СКА-Энергия" не уступает ни одной команде первой лиги.
Армейцы некоторым из них всё же уступают, и об этом догадываются многие болельщики: достаточно взглянуть на турнирную таблицу. Но если отбросить извечное мужское желание сравнивать, у кого бутсы шипастее, то шансы на три очка и дальнейшее движение к выполнению задачи на сезон у дальневосточников в отчётном матче были.
Надо было только завершить успешно кавалерийский наскок. О том, что может быть какое-то другое начало встречи, похоже, никто и не помышлял: сравниться с "Химками" по качеству взаимодействия футболистов между собой мы, понятно, не можем. Отсюда - "Гардемарины, вперёд!". И "гвардеец" последнего призыва Игорь ПИЮК не раз был на острие копья, однако авансы не отработал. Как минимум дважды, когда оставалось только затолкать мяч в сетку, ему помешали штанга и вратарь.
Но что понравилось, так это целеустремлённость хозяев и - насколько это возможно - концентрация. После проигранного единоборства футболисты СКА сразу пытались мяч отобрать. Вот и СЕМЁНОВ прервал переход гостей к атаке, выцарапав мяч в центре, и пошёл, пошёл. Казалось, запнулся и мяч потерял, но пересёк линию штрафной площадки, а там не очень эффектно для болельщиков, но весьма заметно для судьи его повалили на газон. Пенальти!
"Фазик!" - рыкнул со скамейки тренер армейцев Сергей Горлукович, когда к мячу собрался было штатный пенальтист Александр ДИМИДКО. Но Виктору ФАЙЗУЛИНУ ноша оказалась не по плечу. Пытаясь пробить "на технику", он несильно послал мяч - даже не в самый угол ворот, и БЕРЕЗОВСКИЙ удар парировал.
А дальше всё было по вечному футбольному сценарию "Не забиваешь ты:". Правда, ещё Владимир БЕСЧАСТНЫХ упустил неплохую возможность, после углового с трёх метров пробив головой выше ворот. А Андрей ТИХОНОВ пристреливался весь тайм. Хватило трёх раз. Третий удар почти с линии штрафной был нагловато-мастерским. Тихонов даже помедлил немного после ложного разбега партнёра. "Только не пропусти в свой угол!", - заклинал нашего голкипера экс-футболист СКА (Хабаровск) и комментатор Георгий КУЗЬМЕНКО. Туда мяч и залетел - 0:1. На этом тайм закончился, зеваки издевательски шутили, что на этот раз нам забил не негр или бразилец, но Тихонов.
А во втором тайме болельщики воочию узрели то, что называется разницей команд в классе. "Химки" не то чтобы полезли, они сели на армейцев сверху! Сразу обнажилось отсутствие тактического взаимодействия между футболистами СКА, пошла игра на отбой.
Виктор Файзулин не в перерыве, а в начале второго тайма осознал, что такое он не забил! И от осознания, судя по всему, ему просто стало худо, настолько, что из игры он выпал. Впереди - только осколки индивидуализма. Грамотно перекрывали всех и вся полузащитники и защитники "Химок". Что делать? Горлуковичу ничего другого не оставалось, как выпустить свежих игроков - что-то изменить мог только "незадавленный" ещё "Химками" футболист.
Вышел ШВЕЦ. Вышел и забил. Причём будь на его месте кто другой - просто не успел бы к мячу в силу усталости. 1:1. Что тут началось! Болельщики перестали кричать гадости и запели, но рано радовались. "Химки" преподали всем урок на тему, каким должен быть настоящий нападающий. АРХИПОВ, которого почему-то не свалили до штрафной линии, реализовал выход на вратаря. Алексеев мяч парировал, но отбил его в землю, и тот, отскочив, вполз за ленточку. Заключительного штурма у армейцев уже не получилось - 1:2.
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