Волейбол как деловая инициатива

В минувшие выходные на пляже мыса Кунгасный во Владивостоке прошел краевой турнир по пляжному волейболу. Как и предполагалось, для участия в нем собрались лучшие команды Владивостока и Приморского края.

Самое интересное, что в роли организаторов выступили не официальное спортивное сообщество или административные органы, а представители бизнеса - одной владивостокской строительной компании. Как рассказал нам ее руководитель Денис ДРУЖИН, он и его товарищи-бизнесмены очень любят этот вид спорта и и решили, что нет ничего лучше как отметить турниром свой профессиональный праздник - День строителя. Вдобавок в воскресенье страна отмечала еще и подзабытый День физкультурника.