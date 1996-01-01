Матч "Луча" будет судить японский арбитр

В воскресенье "Луч-Энергия" одержал пятую домашнюю победу подряд, обыграв одного из лидеров чемпионата - "Спартак" из Нальчика 1:0 (0:0). Победный мяч на 86 минуте с 11-метрового, назначенного за снос ОСПЕШИНСКОГО, провел капитан желто-синих Беслан АДЖИНДЖАЛ. За двадцать минут до этого гости остались вдесятером - за фол "последней надежды" был удален капитан "Спартака" МОСТОВОЙ. Интересно, что пенальти "организовал" ЕВСИКОВ, которому Мостовой передал капитанскую повязку перед тем, как покинуть поле.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер гостей Юрий КРАСНОЖАН обвинил судейскую бригаду во главе с москвичом БАСКАКОВЫМ в предвзятости. "Во втором тайме судья свистел в одну сторону, хотя грубость в одинаковой степени присутствовала с обеих сторон", - заявил обычно корректный наставник южан.

В ближайшую субботу во Владивосток пожалует еще один "Спартак", на этот раз московский. Предполагается, что впервые в истории российского футбола матч будет обслуживать японский арбитр. 44-летний Тору КАМИКАВА обслуживал матчи двух чемпионатов мира. В Японии и Южной Корее он судил один матч. Но имя японец сделал себе в Германии, где обслуживал встречу за третье место (Германия - Португалия - 3:1) и еще две игры группового этапа.