Данил Овечкин: Стараюсь бить так, чтобы победить с одного удара

На днях завершилась серия теннисных турниров Французской теннисной ассоциации. 14-летний Данил ОВЕЧКИН, бывший ученик 13-й школы Владивостока, нынче обучающийся в Международной теннисной Академии Ника БОЛЛИТИЕРИ (именно ее заканчивала в свое время и Мария ШАРАПОВА), сегодня - один из лидеров сборной сильнейших теннисистов Академии.

Ему, единственному из членов этой сборной, удалось выйти в финал соревнований в разных возрастных группах. В итоге Данил Овечкин в городе Авиньон выиграл турнир среди юношей 14 лет в одиночном разряде, обыграв американца Алекса Потами (6-1, 6-3), и занял второе место среди 16-летних теннисистов, уступив мексиканцу Фернандо Ларриа (3-6, 2-6).

Специалисты Академии стараются как можно чаще устраивать такие испытания для своих подопечных, совершенствуя их игровую практику. Однако в случае с Данилом они пошли дальше и организовали для перспективного российского спортсмена смелый эксперимент - заявили его для участия в традиционном турнире взрослых спортсменов, проходящем на Лазурном берегу Франции в городе Лаур Марин. Пройдя серию квалификационных и отборочных матчей, Данил Овечкин вышел в основную сетку турнира. Остановить юного теннисиста из Владивостока его взрослые оппоненты смогли лишь во втором круге соревнований.

- Данил, страшно было выходить на корт, зная, что соперник старше, мощнее и опытнее?

- Поначалу да. Я приглядывался к соперникам еще на разминке. Естественно, видел, что у некоторых при подаче скорость полета мяча под 200 км/час. Конечно, я пока не могу сравниться с этими 20 - 22-летними спортсменами по силе, но я старался нащупать их слабое место.

- А как трибуны реагировали, видя, что взрослым парням противостоит подросток?

- Все меня поддерживали. Болели так здорово, что мне было стыдно проигрывать. Вообще, я не ожидал, что так много зрителей ходит на теннисные турниры во Франции.

- А ребята из России еще были?

- Нет. В нашей сборной много американцев, но русских - нет. Не было их и среди участников турнира.

- Чем отличается европейский теннис от американского? Есть ли разница между школами?

- Конечно, есть! И очень существенная. В американском теннисе весь упор делается на сильные подачи, мощные удары. А в европейском - наоборот. Там главное - не сила, а точность попадания в корт и способность "вытягивать" и оставлять в игре любой мяч. Но мне нравится быстрый теннис, я стараюсь бить так, чтобы победить с одного удара.

- Сильно расстроился, когда проиграл во втором круге взрослого турнира?

- Было немного. Конечно, хотелось доказать, что мне по силам бороться даже с более старшими спортсменами. Но тренеры мне сказали: "Дэн, у тебя еще так много турниров впереди! Ты еще совсем молодой, впереди много побед!" Я им верю.

График участия учеников Международной теннисной академии Ника Боллитиери в международных турнирах и чемпионатах очень плотный. Жизнь молодых дарований насыщена событиями. Большинство из них проходит на американском континенте. Данил Овечкин уже очень давно не был во Владивостоке. Однако в интервью нашему корреспонденту юноша признался, что здесь живут его близкие: мама, папа и младший брат и он очень по ним соскучился. А потому надеется в августе хотя бы на две недели приехать домой.