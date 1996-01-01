www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.18 р. 100 JPY: 60.71 р.
EUR: 76.72 р. 10 CNY: 98.05 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Данил Овечкин: Стараюсь бить так, чтобы победить с одного удара

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На днях завершилась серия теннисных турниров Французской теннисной ассоциации. 14-летний Данил ОВЕЧКИН, бывший ученик 13-й школы Владивостока, нынче обучающийся в Международной теннисной Академии Ника БОЛЛИТИЕРИ (именно ее заканчивала в свое время и Мария ШАРАПОВА), сегодня - один из лидеров сборной сильнейших теннисистов Академии.

Ему, единственному из членов этой сборной, удалось выйти в финал соревнований в разных возрастных группах. В итоге Данил Овечкин в городе Авиньон выиграл турнир среди юношей 14 лет в одиночном разряде, обыграв американца Алекса Потами (6-1, 6-3), и занял второе место среди 16-летних теннисистов, уступив мексиканцу Фернандо Ларриа (3-6, 2-6).

Специалисты Академии стараются как можно чаще устраивать такие испытания для своих подопечных, совершенствуя их игровую практику. Однако в случае с Данилом они пошли дальше и организовали для перспективного российского спортсмена смелый эксперимент - заявили его для участия в традиционном турнире взрослых спортсменов, проходящем на Лазурном берегу Франции в городе Лаур Марин. Пройдя серию квалификационных и отборочных матчей, Данил Овечкин вышел в основную сетку турнира. Остановить юного теннисиста из Владивостока его взрослые оппоненты смогли лишь во втором круге соревнований.

- Данил, страшно было выходить на корт, зная, что соперник старше, мощнее и опытнее?

- Поначалу да. Я приглядывался к соперникам еще на разминке. Естественно, видел, что у некоторых при подаче скорость полета мяча под 200 км/час. Конечно, я пока не могу сравниться с этими 20 - 22-летними спортсменами по силе, но я старался нащупать их слабое место.

- А как трибуны реагировали, видя, что взрослым парням противостоит подросток?

- Все меня поддерживали. Болели так здорово, что мне было стыдно проигрывать. Вообще, я не ожидал, что так много зрителей ходит на теннисные турниры во Франции.

- А ребята из России еще были?

- Нет. В нашей сборной много американцев, но русских - нет. Не было их и среди участников турнира.

- Чем отличается европейский теннис от американского? Есть ли разница между школами?

- Конечно, есть! И очень существенная. В американском теннисе весь упор делается на сильные подачи, мощные удары. А в европейском - наоборот. Там главное - не сила, а точность попадания в корт и способность "вытягивать" и оставлять в игре любой мяч. Но мне нравится быстрый теннис, я стараюсь бить так, чтобы победить с одного удара.

- Сильно расстроился, когда проиграл во втором круге взрослого турнира?

- Было немного. Конечно, хотелось доказать, что мне по силам бороться даже с более старшими спортсменами. Но тренеры мне сказали: "Дэн, у тебя еще так много турниров впереди! Ты еще совсем молодой, впереди много побед!" Я им верю.

График участия учеников Международной теннисной академии Ника Боллитиери в международных турнирах и чемпионатах очень плотный. Жизнь молодых дарований насыщена событиями. Большинство из них проходит на американском континенте. Данил Овечкин уже очень давно не был во Владивостоке. Однако в интервью нашему корреспонденту юноша признался, что здесь живут его близкие: мама, папа и младший брат и он очень по ним соскучился. А потому надеется в августе хотя бы на две недели приехать домой.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru