Наши самбисты уступили лишь москвичам

В Ханты-Мансийске прошел финал Первых малых Всероссийских игр по самбо.

В турнире участвовали 180 сильнейших спортсменов со всех краев и областей России. За сборную Хабаровского края выступали комсомольчане, воспитанники тренера Андрея КИРИЛЛИНА. В весовой категории до 56 кг серебряную медаль завоевала мастер спорта Мария МОЛОДЦОВА. В весе свыше 100 кг пятым был Виктор МАЛЬЦЕВ. В общекомандном зачете из 85 субъектов Федерации сборная нашего края заняла 13-е место. По мнению специалистов, это хороший результат. В состязаниях федеральных округов, команда Дальневосточного округа вышла на второе место, уступив лишь Москве.