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Спортивный сезон

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В августе жителей города и гостей краевого центра ждут четыре крупных спортивных мероприятия с автомотоспортивной тематикой. После июльского относительного затишья, связанного с большим количеством общественных мероприятий в жизни Владивостока, автомотоспорт вновь возвращается на площадки Владивостока.

Уже через неделю любителей спидвея ждет стадион "Авангард", где состоится очередной тур открытого чемпионата России по спидвею. Владивостокский "Восток" принимает "Турбину" из г. Балаково. К этому поединку наши гонщики занимают второе место, уступая лидеру "Мегаладе" по сумме проведенных встреч. Начало в 19.00. Стоимость билета 50 р.

5 августа любителей автоспорта ждут на картодроме "Змеинка" адепты дрифтинга, которые покажут свое умение входить в повороты на большой скорости. Следующие соревнования по дрифтингу пройдут 26 августа. В обоих случаях начало в 11.00.

Там же на "Змеинке" 19-20 августа состоится II этап чемпионата и первенства Дальнего Востока, III этап кубка Дальнего Востока по картингу. Начало соревнований в 13.00.

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