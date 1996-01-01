Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Гусев в майке Петрелляйнена
"Уголь" - "Артель" - 4:0. Хабаровский "Амур" отправился в Финляндию на сборы. Команда проведет шесть товарищеских матчей. По окончании финских сборов "Амур" поедет в Словакию, где сыграет еще шесть игр.
Накануне главный тренер Андрей СИДОРЕНКО отказался от услуг нападающих Олег ШАФАРЕНКО и Сергей ТРОНЯ, защитников Максима ШИРОКОВА и Артема ЛАКИЗЫ. Причины отставки различны. Если Лакиза, сыграв один матч за сборную Казахстана, автоматически стал легионером, то другие хоккеисты могли не устроить главного тренера по результатам медицинских тестов и тренировочной двусторонней игры, которая прошла на запасном катке "Платинум Арены".
Острословы сразу окрестили матч - "Артель" против "Угля" в соответствии с цветами свитеров. По замыслу тренеров хоккеисты поделились примерно по силам. Так, за виртуальную "Артель" (белые) играла пока сильнейшая пятерка: СТЕПАНОВ, ФИЛИН, УЧАЙКИН, КУЗНЕЦОВ, СУУРСОО. А за "Уголь" (синие) - ТЕЗИКОВ, МАРЬЯМС, ХАЦЕЙ, Шафаренко, ЛЕОНОВ. Однако шайбы забрасывали совсем другие хоккеисты?
Начало было за "белыми", казалось, что они острее атакуют, но ЕЛИЗАРОВ грамотно обманул их вратаря ЕВДОКИМОВА и, выкатившись из-за ворот, бросил в ближний угол. Затем опытный КАМАЕВ на паузе огорчил Виталия второй раз. А опытный голкипер "синих" КАРПЕНКО за первый период ошибок так и не совершил. Играли без грубости, лишь ГУСЕВ (в синей майке ПЕТРЕЛЛЯЙНЕНА) легкомысленно завалил соперника на ворота. Из-за переизбытка в "Амуре" защитников последние были вынуждены играть в нападении. Очень неплохо для защитника смотрелся у "белых" КУЗНЕЦОВ-младший на острие атаки. А вот у "синих" во втором периоде с пятака не смог попасть по шайбе СИДОРОВ. Не пугайтесь: защитника Сидорова в команде уже нет, в его свитере играл ФРОЛКИН, и, кстати, четвертую шайбу забросил он, но перед этим вратарь "белых" Кузьменко пустил "бабочку" после вбрасывания.
Концовка встречи прошла в непрерывных атаках "белых", временами зрители даже видели открытый хоккей тренировочного разлива, но счет уже не изменился. И пусть "в одну калитку" вас не смущает: игра-то пробная, после нее хоккеистам еще предстояло бежать кросс - восемь километров...
Новости тематики
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Сахалине в день старта горнолыжного сезона будут работать все трассы
- Почта России начала доставку Паспортов болельшиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
- Два игрока ЦСКА сломали ноги на матче на Дальнем Востоке в 20-градусный мороз
- Дальневосточный экипаж успешно выступает на международных гонках
- Всероссийские соревнования по сноуборду "Дальний Восток-2017" пройдут на Камчатке
- "Адмирал" не смог взломать Великую стену
- Гонщик из Владивостока стал победителем этапа РДС-Восток в Хабаровске
- Хабаровский "Амур" вновь сменил главного тренера
Новости раздела
- Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток
- На Камчатке впервые прошёл чемпионат по скоростному парению
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- На Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта
- На Камчатке выявили сильнейших лыжников края
- Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"
- Жители Приморья поучаствовали в открытии горнолыжного сезона на Сахалине
- Лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока открывает зимний сезон на Сахалине
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела