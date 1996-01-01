Гусев в майке Петрелляйнена

"Уголь" - "Артель" - 4:0. Хабаровский "Амур" отправился в Финляндию на сборы. Команда проведет шесть товарищеских матчей. По окончании финских сборов "Амур" поедет в Словакию, где сыграет еще шесть игр.

Накануне главный тренер Андрей СИДОРЕНКО отказался от услуг нападающих Олег ШАФАРЕНКО и Сергей ТРОНЯ, защитников Максима ШИРОКОВА и Артема ЛАКИЗЫ. Причины отставки различны. Если Лакиза, сыграв один матч за сборную Казахстана, автоматически стал легионером, то другие хоккеисты могли не устроить главного тренера по результатам медицинских тестов и тренировочной двусторонней игры, которая прошла на запасном катке "Платинум Арены".

Острословы сразу окрестили матч - "Артель" против "Угля" в соответствии с цветами свитеров. По замыслу тренеров хоккеисты поделились примерно по силам. Так, за виртуальную "Артель" (белые) играла пока сильнейшая пятерка: СТЕПАНОВ, ФИЛИН, УЧАЙКИН, КУЗНЕЦОВ, СУУРСОО. А за "Уголь" (синие) - ТЕЗИКОВ, МАРЬЯМС, ХАЦЕЙ, Шафаренко, ЛЕОНОВ. Однако шайбы забрасывали совсем другие хоккеисты?

Начало было за "белыми", казалось, что они острее атакуют, но ЕЛИЗАРОВ грамотно обманул их вратаря ЕВДОКИМОВА и, выкатившись из-за ворот, бросил в ближний угол. Затем опытный КАМАЕВ на паузе огорчил Виталия второй раз. А опытный голкипер "синих" КАРПЕНКО за первый период ошибок так и не совершил. Играли без грубости, лишь ГУСЕВ (в синей майке ПЕТРЕЛЛЯЙНЕНА) легкомысленно завалил соперника на ворота. Из-за переизбытка в "Амуре" защитников последние были вынуждены играть в нападении. Очень неплохо для защитника смотрелся у "белых" КУЗНЕЦОВ-младший на острие атаки. А вот у "синих" во втором периоде с пятака не смог попасть по шайбе СИДОРОВ. Не пугайтесь: защитника Сидорова в команде уже нет, в его свитере играл ФРОЛКИН, и, кстати, четвертую шайбу забросил он, но перед этим вратарь "белых" Кузьменко пустил "бабочку" после вбрасывания.

Концовка встречи прошла в непрерывных атаках "белых", временами зрители даже видели открытый хоккей тренировочного разлива, но счет уже не изменился. И пусть "в одну калитку" вас не смущает: игра-то пробная, после нее хоккеистам еще предстояло бежать кросс - восемь километров...