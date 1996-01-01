Димидко проспал московское "Торпедо"

Главный тренер московского "Торпедо" Сергей ПЕТРЕНКО заинтересовался 20-летним футболистом хабаровской "СКА-Энергии" Александром ДИМИДКО, наколотившим, не являясь нападающим, за первый круг семь мячей. Для этого он специально прибыл в Курск на матч местного "Авангарда" с армейцами.

Возможно, это не понравилось главному тренеру СКА Сергею ГОРЛУКОВИЧУ и он заменил Димидко уже на 30-й минуте. Все три предыдущих матча дальневосточников с курской командой завершились миром. В домашнем матче этого сезона хабаровчане счет открыли, но быстро пропустили ответный гол и в итоге в концовке с трудом удержали ничейный счет. Тогда, напомним, в составе хозяев был удален Димидко и его винили в ненужной ничьей.

На сей раз в матче второго круга отыгрываться пришлось уже СКА. Однако произошло это под самый занавес встречи. Всю игру доминировали хозяева поля, но воплотили преимущество в гол лишь на 96-й минуте: МАРТЫНОВ замкнул головой фланговый навес ГЕРШУНА. И буквально сразу новый кипер гостей АЛЕКСЕЕВ спас ворота от второго мяча. Однако победе "Авангарда" состояться было не суждено. После передачи ШВЕЦОВА в отчаянном броске полузащитник армейцев ПОРЫВАЕВ счет сравнял. Было это на 90+3 минуте.

Из трех новичков, пришедших в "СКА-Энергию" в период дозаявок, на поле в отчетной игре вышли двое. Место в воротах занял опытнейший 33-летний Дмитрий Алексеев, а в нападении - никому не известный украинец Роман РАДЧЕНКО. Еще один новобранец, нападающий Игорь ПИЮК из "КамАЗа", чей переход был под большим вопросом, пока остался в резерве.

Ну а Александр Димидко зря ничего не показал на поле. Так бы, глядишь, и в московском "Торпедо" оказался. Но вовремя плохо сыграть - это тоже надо уметь!