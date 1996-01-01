Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Димидко проспал московское "Торпедо"
Главный тренер московского "Торпедо" Сергей ПЕТРЕНКО заинтересовался 20-летним футболистом хабаровской "СКА-Энергии" Александром ДИМИДКО, наколотившим, не являясь нападающим, за первый круг семь мячей. Для этого он специально прибыл в Курск на матч местного "Авангарда" с армейцами.
Возможно, это не понравилось главному тренеру СКА Сергею ГОРЛУКОВИЧУ и он заменил Димидко уже на 30-й минуте. Все три предыдущих матча дальневосточников с курской командой завершились миром. В домашнем матче этого сезона хабаровчане счет открыли, но быстро пропустили ответный гол и в итоге в концовке с трудом удержали ничейный счет. Тогда, напомним, в составе хозяев был удален Димидко и его винили в ненужной ничьей.
На сей раз в матче второго круга отыгрываться пришлось уже СКА. Однако произошло это под самый занавес встречи. Всю игру доминировали хозяева поля, но воплотили преимущество в гол лишь на 96-й минуте: МАРТЫНОВ замкнул головой фланговый навес ГЕРШУНА. И буквально сразу новый кипер гостей АЛЕКСЕЕВ спас ворота от второго мяча. Однако победе "Авангарда" состояться было не суждено. После передачи ШВЕЦОВА в отчаянном броске полузащитник армейцев ПОРЫВАЕВ счет сравнял. Было это на 90+3 минуте.
Из трех новичков, пришедших в "СКА-Энергию" в период дозаявок, на поле в отчетной игре вышли двое. Место в воротах занял опытнейший 33-летний Дмитрий Алексеев, а в нападении - никому не известный украинец Роман РАДЧЕНКО. Еще один новобранец, нападающий Игорь ПИЮК из "КамАЗа", чей переход был под большим вопросом, пока остался в резерве.
Ну а Александр Димидко зря ничего не показал на поле. Так бы, глядишь, и в московском "Торпедо" оказался. Но вовремя плохо сыграть - это тоже надо уметь!
Новости тематики
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Сахалине в день старта горнолыжного сезона будут работать все трассы
- Почта России начала доставку Паспортов болельшиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
- Два игрока ЦСКА сломали ноги на матче на Дальнем Востоке в 20-градусный мороз
- Дальневосточный экипаж успешно выступает на международных гонках
- Всероссийские соревнования по сноуборду "Дальний Восток-2017" пройдут на Камчатке
- "Адмирал" не смог взломать Великую стену
- Гонщик из Владивостока стал победителем этапа РДС-Восток в Хабаровске
- Хабаровский "Амур" вновь сменил главного тренера
Новости раздела
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"
- Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток
- На Камчатке впервые прошёл чемпионат по скоростному парению
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- На Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта
- На Камчатке выявили сильнейших лыжников края
- Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"
- Жители Приморья поучаствовали в открытии горнолыжного сезона на Сахалине
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Во Владивостоке несуществующий поселок готовит обращение к Владимиру Путину
- Бизнес Приморья опирается на Гарантийный фонд