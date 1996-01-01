Карлссон и два "Деда Мороза"

В Хабаровск на один день прибыли и тут же отправились в Приморье на сборы шведские новички "СКА-Нефтяника": 37-летний защитник сборной Швеции Йоран РОЗЕНДАЛЬ, 38-летний полузащитник Йонас ХОЛЬГЕРССОН, имеющий опыт выступления за "Зоркий", и "темная лошадка" - полузащитник Петер КАРЛССОН.

Корреспондент "ЗР" только и успел, что поинтересоваться у именитых гостей: "Как долетели?", как тут же вмешался вечно спешащий директор клуба Сергей СУДАКОВ. Возможно, он решил, что мы собрались вызнавать секреты полишинеля о суммах контрактов.

По пути удалось лишь объяснить хоккеистам, что Хабаровск - столица Восточной Сибири и Дальнего Востока ("its not a hole!"), на что Розендаль удовлетворительно хмыкнул. Кстати, из "тре крунур" только Карлссон немного говорит по-русски, остальные - по-английски.

Что удивило? Ну не дашь им столько лет! Чувствуется здоровый образ жизни со скандинавским уклоном. Главное, чтобы взаимопонимание с местными хоккеистами нашли и не только за обильным столом. "Мы приехали не отбывать номер, а играть", - немного обиженно ответил Розендаль на напоминание о 30-градусных морозах и 40-градусных напитках.