Хабаровчане привезли пять медалей

В соревнованиях среди субъектов Федерации команда Хабаровского края заняла первое место. Пять наших боксеров стали призерами спартакиады молодежи России.

В Ханты-Мансийске в рамках программы первой летней Спартакиады молодежи России завершился турнир боксеров. В состав команды ДВФО вошли три боксера из Приморья и семь из Хабаровского края. Пять хабаровских спортсменов завоевали медали. Павел ПЕТРОВ (48 кг) и Илья МАКСИМОВ (54 кг) стали чемпионами. Андрей ЗАМКОВОЙ (64 кг) и Антон ГЕРАНИН (91 кг) завоевали серебряные медали, Сергей ЕКИМОВ (81 кг) стал бронзовым призером. В споре среди семи федеральных округов России дальневосточная команда стала второй.