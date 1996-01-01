В хабаровский "Амур" прибыл бывший игрок НХЛ

В новом сезоне в хоккейном клубе "Амур" Хабаровского края будет играть защитник Алексей ТЕЗИКОВ, ранее выступавший за команды НХЛ.

Прибывший на днях в Хабаровск 28-летний Алексей ТЕЗИКОВ последний сезон провел в новосибирском ХК "Сибирь". А в 1998-2004 годах новый игрок "Амура" выступал за команды НХЛ: 28 матчей сыграл за Washington Capitals и две игры за Vancouver Canucks (команда, в которой начинал карьеру в НХЛ Павел БУРЕ).

Алексей ТЕЗИКОВ присоединился к хабаровской команде как раз в начале ледовой подготовки к предстоящему чемпионату суперлиги, которая началась для "Амура" с этой недели. Первую игру в предстоящем сезоне "Амур" проведет 7 сентября с чемпионом страны - казанским ХК "Ак Барс".