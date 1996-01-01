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СКА требуется дозаправка
Хабаровская "СКА-Энергия" тремя победами подряд (над "Ладой" - 3:0, "Тереком" - 1:0 и махачкалинским "Динамо" - 2:1) завершила первый круг первенства России среди команд первой лиги на 14-й строчке в турнирной таблице. Сейчас футболисты отдыхают на Черном море, а главный тренер Сергей ГОРЛУКОВИЧ просматривает возможных новобранцев. В дозаявочной группе - два легионера, игроки атакующего плана из команд первого дивизиона и вратарь.
Пополнение необходимо. Не раз и не два Сергей Горлукович говорил о недоукомплектованности нападения. Наглядный пример был продемонстрирован хабаровским болельщикам в предпоследнем матче с "Тереком", когда Василий КАРМАЗИНЕНКО не реализовал два выхода один на один. К тому же остро ощущается нехватка опытного полузащитника в центре поля. В матче с "Динамо" со своими обязанностями не справились Сергей ТЮМЕНЦЕВ и Виктор ФАЙЗУЛИН. А сколько неточных передач в центре поля и на подступах к штрафной из-за отсутствия движения было в обоих матчах?
- Это была самая плохая домашняя игра, которую мы провели в этом сезоне, - сказал Горлукович на послематчевой пресс-конференции. - Первый тайм вообще провалили, потому что вышли ветераны, а как ветераны играют в футбол, только мяч в ноги, только назад.
Пожалуй, добавить к словам главного нечего. Остается только ждать пополнения. Кстати, первый новичок СКА, как говорится, сорвался с крючка. Наш клуб договорился с "КамАЗОМ" о переходе нападающего Игоря ПИЮКА. Но футболист, видимо, почувствовал высокую вероятность "ссылки" на Дальний Восток и вдруг стал забивать почти в каждом матче! И сейчас он снайпер команды из Набережных Челнов, так что его приезд в Хабаровск маловероятен.
А вот что весьма вероятно - так это будущее движение армейцев вверх турнирной таблицы. Благодаря серии из трех побед от пятого места армейцев отделяют четыре очка! И несмотря на обидные поражения и досадные ничьи, подопечные Горлуковича весьма неплохо идут в первенстве страны.
P.S. Перед пресс-конференцией после матча "СКА-Энергия" - "Терек" тренер гостей отказался пожать руку главному тренеру хабаровчан. Удивленные журналисты так и не поняли, в чём дело, и только некоторые вспомнили, что пару лет назад Виталий ШЕВЧЕНКО и Сергей Горлукович вместе работали в тренерском штабе раменского "Сатурна". Там и следует искать скелет в шкафу, который помешал рукопожатию.
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