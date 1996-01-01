Пляжные волейболисты встретятся в Ливадии

С 21 по 23 июля в Ливадии на базе отдыха "Радуга" пройдет финал Чемпионата Дальнего Востока по пляжному волейболу.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, финальные матчи на спортивных площадках пляжа "Радуга" завершат дальневосточную серию игр российского чемпионата по пляжному волейболу.

Свое участие в турнире уже подтвердили волейбольные команды из Находки, Владивостока, Уссурийска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска и Магадана. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 70 команд.

В пятницу 21 июля, начиная с 16 часов, на пляже "Радуги" пройдут отборочные игры, а в воскресенье в 9 часов утра зрители смогут стать свидетелями финальных поединков. Победители турнира в Находке отправятся на финальные игры чемпионата России.