"Спартак-Приморье" усилился чемпионом Европы

Вслед за Андреем ЦЫПАЧЕВЫМ, Владимиром ГОЛУБЕВЫМ, Вирджилом СТАНЕСКУ и Томасом НАГИСОМ контракт со "Спартаком-Приморье" подписал воспитанник ЦСКА и один из лидеров молодежной сборной России, победившей в прошлом году на чемпионате Европы, 20-летний защитник Евгений КОЛЕСНИКОВ.

Прошлый сезон Колесников (193 см, 92 кг) провел в пермском "Урал-Грейте", а еще раньше выступал за ЦСК ВВС-2. Ранее свои подписи под контрактами со "Спартаком-Приморье" поставили 16-летние воспитанники школы клуба Кирилл САМОЙЛОВ (рост 199 см, вес 90 кг) и Дмитрий ГОРДЕЕВ (рост 197 см, вес 90 кг). Оба баскетболиста под руководством Александра ПЕТУХОВА выступали в первенстве Дальнего Востока и чемпионате ДЮБЛ. Кирилл Самойлов прошлый сезон провел в дублирующем составе "Урал-Грейта" и сыграл за пермяков несколько матчей чемпионата Суперлиги Б.

Как сообщает официальный сайт "Спартака-Приморье", игроки будут находиться в расположении главной команды во время всех предсезонных сборов и продолжат выступление за дубль. Тем временем в сфере интересов "Спартака-Приморье" по прежнему остается Вилли ДИН. По сведениям "ЗР", американский легионер отправился искать счастья в летний лагерь НБА и, если не сумеет пробиться в состав одного из профессиональных клубов, может вернуться во Владивосток.