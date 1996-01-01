"Спартак-Приморье" стартует дома

"Спартак-Приморье" начнет второй в своей истории чемпионат в элитном дивизионе российского баскетбола 4 октября домашним матчем, сообщает официальный сайт клуба.

Впервые красно-белые соберутся в подмосковном Новогорске в конце июля. В начале августа команда вылетит на первый зарубежный сбор, предположительно, в Литву или Латвию, который продлится три недели. Затем спартаковцы вернутся в Москву, сыграют два контрольных матча и возьмут курс на Испанию, где им предстоит принять участие в предсезонных турнирах. Уже 18 сентября "Спартак-Приморье" прилетит во Владивосток. Не исключено, что до первой игры красно- белые сыграют контрольные матчи с командами из стран АТР.

Вероятнее всего, в сезоне 2006-07 Суперлигу А пополнит тольяттинский "Стандарт", ставший в этом году победителем дивизиона Б. Руководство клуба из Тольятти подтвердило свое желание играть в высшем дивизионе, пообещав выполнить для этого все необходимые требования.

Впрочем, не исключено, что с приходом "Стандарта" число команд дивизиона А останется неизменным. Ведь из-за серьезных финансовых проблем на грани распада находится сегодня питерский "Спартак". Окончательные решения по допуску "Стандарта" и дальнейшей судьбе "Спартака", как постановил совет суперлиги, специальная комиссия Российской федерации баскетбола должна принять в начале июля.

Сейчас в "Спартаке-Приморье" остались защитники Николай СУХОРУКОВ и Евгений ПОЛИЩУК, форвард Андрей СЕПЕЛЕВ и центровой Даниил СОЛОВЬЕВ. Наверняка останется и Роман БУЛГАНИН.