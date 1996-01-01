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ХК "Амур" получил проект регламента команд суперлиги

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Российская хоккейная суперлига перестает быть закрытой. Свидетельством того - проект нового регламента проведения чемпионата на сезон-2006/07.

В проекте регламента отмечается, что в элитном хоккейном дивизионе России вводится налог на легионеров, а хоккеисты стран ближнего Зарубежья приравниваются к иностранцам. Легионером теперь считается любой игрок, не имеющий права выступать за сборную России, включая хоккеистов из стран СНГ с двойным гражданством. Со следующего сезона отменяется аренда игроков.

Как стало известно РИА PrimaMedia от хорошо информированного спортивного источника, проект нового регламента проведения чемпионата на сезон-2006/07 получил и ХК "Амур" (Хабаровск), который включен в суперлигу. Более того, хоккейный клуб уже внес вступительный взнос в сумме $1,1 млн.

Проект регламента предусматривает два варианта. По одному из них в предстоящем сезоне среди 19 участников элитного дивизиона нет московского "Спартака", но значится бронзовый призер высшей лиги хабаровский "Амур". Согласно новому регламенту по итогам сезона хоккейную элиту покинут четыре команды. Второй вариант предусматривает 20 клубов. Пять худших команд должны покинуть лигу.

В обоих вариантах пополнится суперлига только одной командой - победительницей турнира в высшей лиге. Первый этап чемпионата пройдет в три круга, затем - плэй - офф, в который войдут восемь сильнейших команд.

Определен потолок зарплаты игроков в клубнах суперлиги - 350 млн. рублей. Утверждена форма контракта хоккеиста, которую ПХЛ ввела как обязательную с 1 мая этого года. Главное отличие от прежних соглашений - все конфиденциальные договоренности игрока с клубом должны быть прописаны в контракте. Количество легионеров предлагается оставить прежним - три игрока, включая вратаря. За голкипера-иностранца придется заплатить 9 млн. руб. налога, а за легионера в поле - 1,5 млн.

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