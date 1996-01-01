Яхтсмены "отрепетировали" Кубок России

В минувшие выходные в акватории Амурского залива состоялось первенство Владивостока по парусному спорту среди юношей и девушек.

Соревнования, организованные городским комитетом по физической культуре и спорту и яхт-клубом "Семь футов", стали последней репетицией молодых яхтсменов перед участием в Кубке России и Международной юношеской регате в классах "Кадет", "Оптимист", "Луч-Радиал". Напомним, что эти соревнования пройдут в июне в Москве.

В гонках приняли участие юноши и девушки на швертботах класса "Луч", "Кадет", "Оптимист" и "Финн". Своих молодых яхтсменов делегировали яхт-клубы "Семь футов", "Тихий Океан" и Дальрыбвтуза. Среди участников самым молодым был 10-летний Никита ЮРКА. Несмотря на дождь и сильный ветер, за два гоночных дня судьи провели все шесть запланированных гонок. По итогам соревнований победителями первенства Владивостока стали: в классе "Луч" - Николай МАЛЫШКО (яхт-клуб "Семь футов"), "Финн" - Владислав ЯРОЩУК (Дальрыбвтуз), "Оптимист" - Костя НОСОВ ("Семь футов"), "Кадет" - Никита СТРАЛЬСКИЙ и Илья ПОЛИЩУК ("Семь футов").

В регате приняли участие три женских экипажа. Лучший результат у Маргариты АХМЕДОВОЙ, которая заняла третье место в классе "Оптимист".