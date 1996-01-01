"Авангард" вошел в тройку лучших стадионов России

После того как была обновлена защитная ограда, заменено большинство пластиковых кресел, построено административное здание и полностью заменена гаревая дорожка, настала очередь мероприятий, от которых будет зависеть зрелищность будущих гаревых схваток.

По словам директора "Авангарда" Константина ЦИБУЛИНА, двухлетнюю реконструкцию бывшей кузницы спортивных кадров "Дальзавода" завершит его полная электрификация. Уже установлены опоры, и дело за монтерами, которые должны подсоединить прожекторы. На вопрос, для чего необходимо освещение на стадионе, где по определению все спортивные мероприятия должны проводиться в светлое время суток, был получен короткий, но объемный ответ: "Для зрелищности! Под светом прожекторов, в темное время суток, мотогонки выглядят просто фантастически!"

После того как "Авангард" будет электрифицирован, он войдет в тройку лучших спортивных сооружений подобного профиля не только в России, но и ближнем зарубежье. Есть у "Авангарда" и своя изюминка: кроме мотогонщиков, на нем могут заниматься легкоатлеты и футболисты.

Эту искусственную поляну уже успели опробовать молодые футболисты Ленинского и Первомайского районов, участники турнира "Кожаный мяч". Как признался Константин Цибулин: "Дети были в неописуемом восторге!"

Но главное, конечно, ради чего были потрачены более 10 млн руб. бюджетных денег, - это спидвей. Меньше чем через две недели, в понедельник 5 июня, мотогонщики "Востока" в поединке с ровенской "Украиной" попробуют доказать, что их лидерство в открытом чемпионате России не случайное.