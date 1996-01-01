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Футбол. Второй блин комом

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Анжи" (Махачкала) - "СКА-Энергия" (Хабаровск) - 2:1 (2:0). Голы: АНТИПЕНКО, 16, (1:0). МАМАЕВ, 45, (2:0). ЖИВНОВИЦКИЙ, 85, (2:1). Удары по воротам: 14 - 12, из них в створ - 7 - 4. Угловые: 4 - 2.

Начало игры прошло на встречных курсах. А вот удача в этих обоюдоострых атаках улыбнулась хозяевам. Хабаровчане же наступили на те же грабли, что и в прошлой домашней игре с "Машуком" - пропустили быстрый гол после подачи углового. На этот раз расторопнее всех, когда мяч лихорадочно метался по штрафной площади дальневосточников, оказался нападающий хозяев Антипенко. С первым ударом форварда "Анжи" голкипер армейцев ЕПИФАНОВ справился, отбив его в сторону. Но затем к мячу быстрее всех успел все тот же Антипенко. Произошло это на 16-й минуте игры.

Энергичные армейцы вполне могли отыграться в первом тайме. У дальневосточников были выходы один на один с вратарем махачкалинцем АБАЕВЫМ и удары, выполняемые с убойной позиции. Тщетно. В очередной раз армейцев подвела реализация создаваемых ими голевых моментов. Зато сработало железное правило: не забиваешь ты - забьют тебе. На последней минуте первой половины игры полузащитник дагестанской команды обыграл на фланге своего оппонента и выдал идеальную по точности передачу на своего партнера. Мамаеву оставалось только подставить голову, чтобы мяч затрепыхался в сетке ворот "СКА-Энергии". Как итог, на перерыв хабаровчане уходили с понурыми головами, проигрывая хозяевам два мяча.

Второй тайм начинается с волн хозяйских атак на ворота армейцев. Несколько раз после опасных ударов махачкалинских футболистов на последнем рубеже хабаровчан выручает их голкипер Дмитрий ЕПИФАНОВ.

Ближе к середине второй половины игры пыл атакующих действий махачкалинцев поугас, и инициативой уже полностью завладели дальневосточные футболисты. Из созданного множества голевых моментов хабаровчане смогли воплотить в гол лишь один, и то за пять минут до конца игры. Отличился вышедший на замену Максим Живновицкий, пушечным ударом вогнавший мяч в девятку ворот "Анжи".

Проиграв два матча подряд, "СКА-Энергия" скатилась в турнирной таблице на 15-е место. В активе хабаровских армейцев после десяти проведенных матчей - три победы, четыре ничьих и три поражения.

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