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Футбол. Два дубля в одни ворота

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"СКА-Энергия" (Хабаровск) - "Ангушт" (Казань) - 4:0 (3:0). Голы: ДИМИДКО - 18 (1:0). Димидко - 25 (2:0). КАРМАЗИНЕНКО - 42 (3:0). Кармазиненко - 56 (4:0). Удары по воротам - 14:8, из них в створ - 7:3. Угловые - 5:2.

В первом тайме армейцы имели подавляющее преимущество. Шутка ли, ингушским футболистам только на девятой минуте игры удалось вывести мяч на чужую половину поля. Признаться, до этого матча такого никогда не приходилось видеть. К тому же за 45 минут игры гости ни разу не ударили по воротам Дмитрия ЕПИФАНОВА. А вот футболисты "СКА-Энергии" творили на поле все что хотели.

Счет в матче был открыт после углового. Это капитан армейцев Алексей ПОДДУБСКИЙ подал мяч на дальнюю штангу, где набежавший Александр Димидко вонзил его в ворота буквально с нулевого угла. Забавный эпизод, приведший ко второму голу в ворота "Ангушта", произошел на 25-й минуте игры.

Полузащитник хабаровчан СЕМЕНОВ убегает по правому флангу и делает навес в штрафную гостей на КАНДАЛИНЦЕВА. Вратарь южан Беслан ИЛИЕВ выходит на перехват, но врезается в собственного защитника и падает. Мяч оказывается у полузащитника армейцев Димидко, который и оформляет дубль. Когда до конца первой половины игры оставалось чуть больше двух минут, дальневосточники доводят свое преимущество до крупного. Кармазиненко замкнул выверенную передачу Алексея Семенова, выполненную с фланга.

Четвертый мяч в воротах гостей побывал в начале второй половины игры. Второй дубль в матче оформил лучший бомбардир межсезонья в составе дальневосточников Василий Кармазиненко и опять же после передачи вездесущего Семенова. После этого взятия ворот хабаровские болельщики на трибунах начали напевать известную песню группы "Чайф" "Аргентина - Ямайка - 5:0". Пятый мяч хабаровчане не забили, а расслабившись, вполне могли пропустить и пару мячей в свои ворота. Выручила отменная реакция голкипера хозяев Дмитрия Епифанова.

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