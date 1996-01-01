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"Луч-Энергия" собирается в Австрию
"Луч-Энергия" завершил стартовый отрезок российского чемпионата поражением в Томи 2:1 (2:0). Единственный мяч у желто-синих провел ТИХОНОВЕЦКИЙ.
Перед матчем "Луч" остался без простудившегося Руслана АДЖИНДЖАЛА, ОСПЕШИНСКОГО и СЕМОЧКО. А по ходу первого тайма получили травмы АСТАФЬЕВ, КАЗАКОВ и АРХИПОВ. "Просто не хватило состава, чтобы выглядеть более достойно в этом матче", - заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Луча" Сергей ПАВЛОВ.
Сергей Александрович также подтвердил интерес приморцев к выставленному "Спартаком" на трансфер Дмитрию АЛЕНИЧЕВУ. "Буду рад видеть Диму в команде. С ним у нашей команды будет совершенно другой статус", - сказал Павлов.
После матча с "Томью" игроки "Луча-Энергия" получили двухнедельный отпуск. После домашнего отдыха команда соберется в Москве, а затем отправится на сбор в Австрию.
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