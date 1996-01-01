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Далькомбанк и "Балтика" стреляют лучше других
В минувшие выходные прошли первые соревнования по пейнтболу между командой СМИ, в которую входили и журналисты "ЗР", и командой завода "Балтика - Хабаровск". Победителями в ожесточенной борьбе стали более опытные игроки - работники пивоваренной компании.
Неделей раньше прошел первый межбанковский турнир по пейнтболу. В борьбе за кубок "Жестяная банка" приняли участие команды Далькомбанка, Росбанка, Сбербанка и Внешторгбанка. Предварительные соревнования проводились по турнирной системе.
Росбанк, проиграв первую встречу Внешторгбанку, одолел соперника в полуфинальной игре и занял третье место. В финале встретились команды Сбербанка и Далькомбанка. Команда последнего вышла в финал, имея в активе после отборочных игр три победы из трех возможных.
Силы соперников, встретившихся в финале, были практически равны, но в итоге победила команда Далькомбанка.
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