Далькомбанк и "Балтика" стреляют лучше других

В минувшие выходные прошли первые соревнования по пейнтболу между командой СМИ, в которую входили и журналисты "ЗР", и командой завода "Балтика - Хабаровск". Победителями в ожесточенной борьбе стали более опытные игроки - работники пивоваренной компании.

Неделей раньше прошел первый межбанковский турнир по пейнтболу. В борьбе за кубок "Жестяная банка" приняли участие команды Далькомбанка, Росбанка, Сбербанка и Внешторгбанка. Предварительные соревнования проводились по турнирной системе.

Росбанк, проиграв первую встречу Внешторгбанку, одолел соперника в полуфинальной игре и занял третье место. В финале встретились команды Сбербанка и Далькомбанка. Команда последнего вышла в финал, имея в активе после отборочных игр три победы из трех возможных.

Силы соперников, встретившихся в финале, были практически равны, но в итоге победила команда Далькомбанка.