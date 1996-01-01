www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 0 р. 100 JPY: 0 р.
EUR: 0 р. 10 CNY: 0 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Футбол. Загадка Павлова

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Луч-Энергия" вновь набрал три очка на своем поле, обыграв 7 мая со счетом 1:0 ярославский "Шинник".

В очередной раз во Владивостоке пришлось играть на неприемлемом для нормального футбола поле. Как и следовало ожидать, стартовый отрезок прошел с заметным перевесом хозяев, действовавших куда быстрее и острее. Забил же "Луч" только во втором тайме. На 59-й минуте АРХИПОВ подал угловой, ШЕШУКОВ принял мяч в районе вратарской и с разворота пробил под голкипера гостей МАЛЫШЕВА. В оставшееся время ближе к успеху были хозяева, в составе которых выделялись Дмитрий Николаевич СМИРНОВ и ТИХОНОВЕЦКИЙ. Поэтому результат следует признать закономерным. Как заявил после матча наставник гостей Олег ДОЛМАТОВ: "В этом матче мы выиграть не могли". "Луч" одержал вторую подряд победу на родном стадионе и оставил последнее место своему недавнему обидчику - московскому "Динамо".

Казалось бы, все начинает входить в норму. Как бы не так. Еще до начала матча в околофутбольных кругах появилась информация о якобы досрочной отставке Павлова. Причем по его инициативе. Подлил масла в огонь и сам Сергей Александрович, говоривший на пресс-конференции после матча одними загадками.

Мотивы решения о подаче в отставку (если таковое уже принято) не совсем ясны. По словам Павлова, он предельно устал бороться с трудностями. "Не хочу доработаться до инфаркта. В этом чемпионате мы играем по разным правилам. Все решается не на поле, а вокруг него", - заявил главный тренер желто-синих на пресс-конференции. Из восьми встреч с участием "Луча" претензий к арбитрам, пожалуй, не было только по матчу с "Зенитом". Понятно, что ошибки арбитров давят на психику, но все же это не может служить поводом для ухода. Что ни говори, но Павлов есть Павлов. Его "Луч", несмотря на все проблемы (ужасный календарь, длительные перелеты, судейский "накат"), на старте чемпионата выглядит весьма неплохо, и это признают все. В любом случае, терять столь квалифицированного тренера в столь непростых условиях дебютанту никак нельзя.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru