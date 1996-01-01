Футбол. Загадка Павлова

"Луч-Энергия" вновь набрал три очка на своем поле, обыграв 7 мая со счетом 1:0 ярославский "Шинник".

В очередной раз во Владивостоке пришлось играть на неприемлемом для нормального футбола поле. Как и следовало ожидать, стартовый отрезок прошел с заметным перевесом хозяев, действовавших куда быстрее и острее. Забил же "Луч" только во втором тайме. На 59-й минуте АРХИПОВ подал угловой, ШЕШУКОВ принял мяч в районе вратарской и с разворота пробил под голкипера гостей МАЛЫШЕВА. В оставшееся время ближе к успеху были хозяева, в составе которых выделялись Дмитрий Николаевич СМИРНОВ и ТИХОНОВЕЦКИЙ. Поэтому результат следует признать закономерным. Как заявил после матча наставник гостей Олег ДОЛМАТОВ: "В этом матче мы выиграть не могли". "Луч" одержал вторую подряд победу на родном стадионе и оставил последнее место своему недавнему обидчику - московскому "Динамо".

Казалось бы, все начинает входить в норму. Как бы не так. Еще до начала матча в околофутбольных кругах появилась информация о якобы досрочной отставке Павлова. Причем по его инициативе. Подлил масла в огонь и сам Сергей Александрович, говоривший на пресс-конференции после матча одними загадками.

Мотивы решения о подаче в отставку (если таковое уже принято) не совсем ясны. По словам Павлова, он предельно устал бороться с трудностями. "Не хочу доработаться до инфаркта. В этом чемпионате мы играем по разным правилам. Все решается не на поле, а вокруг него", - заявил главный тренер желто-синих на пресс-конференции. Из восьми встреч с участием "Луча" претензий к арбитрам, пожалуй, не было только по матчу с "Зенитом". Понятно, что ошибки арбитров давят на психику, но все же это не может служить поводом для ухода. Что ни говори, но Павлов есть Павлов. Его "Луч", несмотря на все проблемы (ужасный календарь, длительные перелеты, судейский "накат"), на старте чемпионата выглядит весьма неплохо, и это признают все. В любом случае, терять столь квалифицированного тренера в столь непростых условиях дебютанту никак нельзя.