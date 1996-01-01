8 апреля во владивостокском FESCO-hall прошел "Кубок Дальнего Востока по бодибилдингу". В соревнованиях приняли участие 42 спортсмена из Владивостока, Находки, Уссурийска, Благовещенска. Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

По результатам выступлений победителями турнира стали: в категории юниоров - Сергей ЯРОШЕНКО (г. Владивосток), мужчины до 80 кг - Николай ЧЕРНЕЦКИЙ (г. Хабаровск), мужчины до 87,5 кг - Сергей СПИЧЕНКОВ (г. Находка), мужчины до 95 кг - Владимир СТАРУН (г. Хабаровск), мужчины свыше 95 кг - Евгений МАТВЕЕВ (г. Владивосток). Абсолютным чемпионом "Кубка Дальнего Востока по бодибилдингу - 2006" стал Сергей Спиченков (г. Находка). Среди девушек победительницей в категории "фитнес" лучшей признана Нина СМИРНОВА (г. Благовещенск).

Ваш выход, господа

Дальневосточные турниры проводятся с 1998 года, до этого бодибилдеры выступали в чемпионате "Тихоокеанский Аполлон". С годами движение набрало силу, участников внутриклубных, городских, краевых и региональных соревнований стало больше. Правда, по словам президента Дальневосточной федерации бодибилдинга Андрея ЗАУГОЛЬНОГО, заработанная бодибилдингом популярность среди любителей профессионалов к их числу не прибавила: "Это талант особого рода. Он складывается из многих составляющих: генетической предрасположенности, природного обаяния, питания, личного тренера, здорового упрямства и желания спортсмена быть первым. Для того чтобы выйти на сцену в одних плавках, требуется мужество особого рода. Бодибилдинг - интеллектуальный бой".

Бодибилдеров часто возмущает образ бритоголового безмозглого качка, закрепившийся в массовом восприятии этого вида спорта. "Вы поймите, - рассказывает старейший из участников дальневосточных турниров Николай ПЛАТОНОВ, в свои пятьдесят шесть лет выходящий на сцену поиграть мускулами на публике, - чтобы быть профессиональным спортсменом, помимо физических характеристик нужно знание анатомии, фармакологии и диетологии. Желательно закончить высшее физкультурное учебное заведение, владеть азами хореографии и пластики, иметь природное обаяние и актерские способности. Так что расхожее выражение "бодибилдинг - это масса тела минус мозги" - обидное для нас заблуждение".

Спортсмен выступает не для престижа клуба, города или края (хотя и для них тоже, но в последнюю очередь). Он каждый день доказывает самому себе, что является первым среди равных. Лучшим. По сути, всю жизнь ведет бой с самим собой.

Закулисье праздника

В среднем подготовка профессионального спортсмена к дальневосточному турниру занимает три-четыре месяца. Три-четыре месяца белковой бессолевой диеты, состоящей из куриных грудок, морепродуктов и овощей, плюс усиленное белковое питание через пищевые добавки. Затраты на последнее составляют львиную долю расходов, поэтому у большинства профессиональных спортсменов есть спонсоры. От $500 до $2000 в месяц - именно столько в среднем тратит на усовершенствование природных данных российская элита бодибилдинга. Мировая элита спонсируется на порядок больше - около $10 000 в месяц. Во время интенсивной подготовки спортсмен ежедневно проводит в тренажерном зале по пять-шесть часов плюс занятия в бассейне и посещение сауны строго в профессиональных целях. Пока спортсмен сидит на диете, у него меняется привычное мировосприятие, он становится неконтактным и более агрессивным, чем обычно. Хороших результатов в бодибилдинге, по наблюдениям судей и самих спортсменов, может достичь только "молодой и голодный".

"Я не видел на сцене больших руководителей, - рассказывает президент Дальневосточной федерации бодибилдинга Андрей Заугольнов. - Неконтактный человек с повышенной агрессивностью не может эффективно руководить компанией. Пусть это даже временное явление и остальные восемь месяцев в году человек вполне адекватен".

Что касается отношения родственников и близких друзей к бодибилдерам, то в межсезонье они смотрят на бодибилдинг как на хобби, ничем не отличающееся от автогонок, игры в бильярд или походов на футбол. В период подготовки к турниру отношение меняется на резко отрицательное. Во время состязаний они, конечно, приходят в зал поболеть. В случае выигрыша носят победителя на руках, после чего заказывают ужин в ресторане. Затем для победителя, как, впрочем, и для побежденного, все повторяется по кругу.