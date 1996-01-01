Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Хоккей. В ожидании чуда
Победив по сумме двух матчей пензенский "Дизель", хабаровский "Амур" завоевал малые бронзовые медали первенства в высшей лиге.
Сезон несбывшихся надежд? Пока на этот вопрос однозначного ответа дать нельзя. По существующему регламенту "О проведении первенства в высшей лиге чемпионата России" в суперлигу выходят финалисты плей-офф высшей лиги. "Амур" в их число не попал.
Де-юрэ на будущий сезон дальневосточники вновь должны стартовать во втором эшелоне отечественного хоккея. А вот де-факто будет оформлено лишь по окончанию майского мирового первенства в Риге. Ведь у "Амура" еще остались теоретические шансы на повышение в классе. Судьба дальневосточников решится в конце мая, когда президенты хоккейных клубов суперлиги и высшей лиги соберутся в Москве на очередное заседание Профессиональной хоккейной лиги. Там и будет вынесен вердикт: быть или не быть "Амуру" в суперлиге.
Рокировка пермского "Молота" с хабаровским "Амуром" - наиболее ожидаемый вариант. В Пермском крае можно сказать давно забыли хоккей. Выбор сделан в пользу других игровых видов спорта. Пермские футбольный "Амкар" и баскетбольный "Урал-Грейт" небезуспешно играют в высшем спортивном свете России. Сегодня решать финансовые проблемы "Молота" дотационный Пермский край просто не в силах. А богатые спонсоры на брэнд пермский "Молот" почему-то не клюют.
Бывшее руководство Профессиональной хоккейной лиги и Федерации хоккея России во главе с Александром СТЕБЛИНЫМ закрывали глаза на безденежье пермяков. Но сегодня время смутных времен в российском хоккее прошло. Кресло президента ФХР занял руководитель новой формации, краса и гордость отечественного хоккея, лучший вратарь XX века Владислав ТРЕТЬЯК. Поэтому вполне возможно, что "новая метла" заметет по-новому и в суперлиге будут представлены клубы, у которых финансы не поют романсы.
Думается, что географическая отдаленность Хабаровска не должна сыграть роль шлагбаума для попадания дальневосточников в супер-лигу. История 1996 года не должна повториться. Напомним, в тот год хабаровский "СКА-Амур", по спортивному принципу добившийся права играть в высшем эшелоне отечественного хоккея, допустили к первенству на кабальных для дальневосточников условиях. Мол, будете играть, если будете оплачивать командам-соперницам перелет в одну сторону и их проживание на выезде.
Тогда руководство "CКА-Амура" вынуждено было пойти на уступки. Но сейчас, извините, господа... И слова, министра спорта Вячеслава ФЕТИСОВА во время его пребывания в дальневосточной столице о том, что "такой город, как Хабаровск, имеющий таких болельщиков и мирового уровня ледовый дворец, просто обязан быть представлен в элите российского хоккея" должны стать ориентиром не только для ХК "Амур", но и для всего хоккейного сообщества.
Новости тематики
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Сахалине в день старта горнолыжного сезона будут работать все трассы
- Почта России начала доставку Паспортов болельшиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
- Два игрока ЦСКА сломали ноги на матче на Дальнем Востоке в 20-градусный мороз
- Дальневосточный экипаж успешно выступает на международных гонках
- Всероссийские соревнования по сноуборду "Дальний Восток-2017" пройдут на Камчатке
- "Адмирал" не смог взломать Великую стену
- Гонщик из Владивостока стал победителем этапа РДС-Восток в Хабаровске
- Хабаровский "Амур" вновь сменил главного тренера
Новости раздела
- "Горный воздух" готовится встречать "Детей Азии"
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"
- Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток
- На Камчатке впервые прошёл чемпионат по скоростному парению
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- На Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта
- На Камчатке выявили сильнейших лыжников края
- Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- Китайские браконьеры выдворили российских рыбаков с берегов Амура и Уссури
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Сбербанк приготовил на свое 177-летие "Зеленый день"
- В Хабаровске злоумышленники украли основание автомобильного моста
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- "Никакой любви к Родине. Это же бизнес..."
- В Приморье в декабре вновь может обостриться проблема с ГЛОНАСС