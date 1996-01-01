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Хоккей. В ожидании чуда

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Победив по сумме двух матчей пензенский "Дизель", хабаровский "Амур" завоевал малые бронзовые медали первенства в высшей лиге.

Сезон несбывшихся надежд? Пока на этот вопрос однозначного ответа дать нельзя. По существующему регламенту "О проведении первенства в высшей лиге чемпионата России" в суперлигу выходят финалисты плей-офф высшей лиги. "Амур" в их число не попал.

Де-юрэ на будущий сезон дальневосточники вновь должны стартовать во втором эшелоне отечественного хоккея. А вот де-факто будет оформлено лишь по окончанию майского мирового первенства в Риге. Ведь у "Амура" еще остались теоретические шансы на повышение в классе. Судьба дальневосточников решится в конце мая, когда президенты хоккейных клубов суперлиги и высшей лиги соберутся в Москве на очередное заседание Профессиональной хоккейной лиги. Там и будет вынесен вердикт: быть или не быть "Амуру" в суперлиге.

Рокировка пермского "Молота" с хабаровским "Амуром" - наиболее ожидаемый вариант. В Пермском крае можно сказать давно забыли хоккей. Выбор сделан в пользу других игровых видов спорта. Пермские футбольный "Амкар" и баскетбольный "Урал-Грейт" небезуспешно играют в высшем спортивном свете России. Сегодня решать финансовые проблемы "Молота" дотационный Пермский край просто не в силах. А богатые спонсоры на брэнд пермский "Молот" почему-то не клюют.

Бывшее руководство Профессиональной хоккейной лиги и Федерации хоккея России во главе с Александром СТЕБЛИНЫМ закрывали глаза на безденежье пермяков. Но сегодня время смутных времен в российском хоккее прошло. Кресло президента ФХР занял руководитель новой формации, краса и гордость отечественного хоккея, лучший вратарь XX века Владислав ТРЕТЬЯК. Поэтому вполне возможно, что "новая метла" заметет по-новому и в суперлиге будут представлены клубы, у которых финансы не поют романсы.

Думается, что географическая отдаленность Хабаровска не должна сыграть роль шлагбаума для попадания дальневосточников в супер-лигу. История 1996 года не должна повториться. Напомним, в тот год хабаровский "СКА-Амур", по спортивному принципу добившийся права играть в высшем эшелоне отечественного хоккея, допустили к первенству на кабальных для дальневосточников условиях. Мол, будете играть, если будете оплачивать командам-соперницам перелет в одну сторону и их проживание на выезде.

Тогда руководство "CКА-Амура" вынуждено было пойти на уступки. Но сейчас, извините, господа... И слова, министра спорта Вячеслава ФЕТИСОВА во время его пребывания в дальневосточной столице о том, что "такой город, как Хабаровск, имеющий таких болельщиков и мирового уровня ледовый дворец, просто обязан быть представлен в элите российского хоккея" должны стать ориентиром не только для ХК "Амур", но и для всего хоккейного сообщества.

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