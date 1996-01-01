Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
У "Луча" болезнь роста. Надо потерпеть
Проиграв 2:1 (2:0) в Москве "Динамо", "Луч-Энергия" остался в зоне вылета. При довольно симпатичной игре приморцам все время чего-то не хватает.
Начало матча осталось за приморцами. Опасный навес с фланга, Руслан АДЖИНДЖАЛ скидывает ОСПЕШИНСКОМУ, и только мастерство ОВЧИННИКОВА спасло "Динамо" от неминуемого гола. Вскоре ИВАНОВ оставил не у дел КОМБАРОВА, и вновь последовал опасный навес в штрафную, на сей раз первыми на мяче были защитники "Динамо".
Хозяевам хватило десяти минут, чтобы присмотреться к подопечным Сергея ПАВЛОВА, прикинуть их возможности и, выяснив, что не так уж они и велики, самим перейти к решительным атакующим действиям. На 12-й минуте португалец ДАННИ прокинул себе мяч перед штрафной и был грубо остановлен ЧЕРКЕСОМ. РОМАЩЕНКО обводит "стенку" и ювелирно укладывает мяч в угол ворот ГЕРУСА - 1:0. Затем, после ошибки провалившего матч ШЕШУКОВА, один на один с Герусом выходит все тот же Данни, искусно перебрасывает вратаря, но попадает в перекладину. На 24-й минуте после прострела КОМБАРОВА Шешуков промахивается мимо мяча, БУЛЫКИН выходит опять же один на один с Герусом, и - закономерные 2:0.
Под самый занавес тайма свое веское слово сказали судьи. Аджинджал навесил на Оспешинского, тот падает в борьбе с ЛУИШЕМ за верховой мяч и ИВАНОВ показывает на "точку". Как бы не так, после консультации с боковым главный судья фиксирует оффсайд и пенальти не назначает.
Ситуация заставила Павлова принять экстренные меры - после перерыва на поле появляются ТИХОНОВЕЦКИЙ и АСТАФЬЕВ. И "Луч" заиграл так, как от него ждали, - агрессивно и активно. Наградой стал гол престижа, который на 61-й минуте организовал единственный приморец в составе.
"Чтобы добиться положительного результата, нельзя допускать столько ошибок в обороне. Надо было потерпеть, а мы форсировали события. Думаю, это болезнь роста. Мы можем играть лучше, чем сегодня", - подытожил на послематчевой пресс-конференции Сергей Павлов.
Новости тематики
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Сахалине в день старта горнолыжного сезона будут работать все трассы
- Почта России начала доставку Паспортов болельшиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
- Два игрока ЦСКА сломали ноги на матче на Дальнем Востоке в 20-градусный мороз
- Дальневосточный экипаж успешно выступает на международных гонках
- Всероссийские соревнования по сноуборду "Дальний Восток-2017" пройдут на Камчатке
- "Адмирал" не смог взломать Великую стену
- Гонщик из Владивостока стал победителем этапа РДС-Восток в Хабаровске
- Хабаровский "Амур" вновь сменил главного тренера
Новости раздела
- Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток
- На Камчатке впервые прошёл чемпионат по скоростному парению
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- На Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта
- На Камчатке выявили сильнейших лыжников края
- Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"
- Жители Приморья поучаствовали в открытии горнолыжного сезона на Сахалине
- Лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока открывает зимний сезон на Сахалине
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин