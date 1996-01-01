У "Луча" болезнь роста. Надо потерпеть

Проиграв 2:1 (2:0) в Москве "Динамо", "Луч-Энергия" остался в зоне вылета. При довольно симпатичной игре приморцам все время чего-то не хватает.

Начало матча осталось за приморцами. Опасный навес с фланга, Руслан АДЖИНДЖАЛ скидывает ОСПЕШИНСКОМУ, и только мастерство ОВЧИННИКОВА спасло "Динамо" от неминуемого гола. Вскоре ИВАНОВ оставил не у дел КОМБАРОВА, и вновь последовал опасный навес в штрафную, на сей раз первыми на мяче были защитники "Динамо".

Хозяевам хватило десяти минут, чтобы присмотреться к подопечным Сергея ПАВЛОВА, прикинуть их возможности и, выяснив, что не так уж они и велики, самим перейти к решительным атакующим действиям. На 12-й минуте португалец ДАННИ прокинул себе мяч перед штрафной и был грубо остановлен ЧЕРКЕСОМ. РОМАЩЕНКО обводит "стенку" и ювелирно укладывает мяч в угол ворот ГЕРУСА - 1:0. Затем, после ошибки провалившего матч ШЕШУКОВА, один на один с Герусом выходит все тот же Данни, искусно перебрасывает вратаря, но попадает в перекладину. На 24-й минуте после прострела КОМБАРОВА Шешуков промахивается мимо мяча, БУЛЫКИН выходит опять же один на один с Герусом, и - закономерные 2:0.

Под самый занавес тайма свое веское слово сказали судьи. Аджинджал навесил на Оспешинского, тот падает в борьбе с ЛУИШЕМ за верховой мяч и ИВАНОВ показывает на "точку". Как бы не так, после консультации с боковым главный судья фиксирует оффсайд и пенальти не назначает.

Ситуация заставила Павлова принять экстренные меры - после перерыва на поле появляются ТИХОНОВЕЦКИЙ и АСТАФЬЕВ. И "Луч" заиграл так, как от него ждали, - агрессивно и активно. Наградой стал гол престижа, который на 61-й минуте организовал единственный приморец в составе.

"Чтобы добиться положительного результата, нельзя допускать столько ошибок в обороне. Надо было потерпеть, а мы форсировали события. Думаю, это болезнь роста. Мы можем играть лучше, чем сегодня", - подытожил на послематчевой пресс-конференции Сергей Павлов.