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"Амуру" досталась "бронза"
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
C большим перевесом в пользу ХК "Амур" завершился в "Платинум-Арене" в минувшую субботу матч за 3-е место в высшей лиге чемпионата России по хоккею с шайбой с пензенским "Дизелем" (4:1).
Три шайбы из четырех заброшенных хабаровчане провели в ворота голкипера гостей Ивана КАСУТИНА с минимальным разрывом - на 14-й, 17-й и 19-й минутах матча (Дмитрий УЧАЙКИН, Владимир АРТЮШИН, Евгений ОРЛОВ). При этом первые две шайбы хозяева забросили. В середине третьего периода гости ответили взятием ворот уже Виталия ЕДОКИМОВА. Окончательную точку в матче поставил за три минуты до конца 3-го периода нападающий хабаровчан Сергей КУЗНЕЦОВ.
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