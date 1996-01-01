Игрок "Спартака-Приморье" признан лучшим снайпером

Газета "Спорт-Экспресс" отдала первое место разыгрывающему "Спартака-Приморье" Вилли ДИНУ в самой престижной номинации чемпионата России.

Лучший снайпер набрал 413 очков, в среднем за игру 17,2. Также Вилли вошел в десятку лучших по показателю перехватов, где первое место занимает Мэйр ЧЕТМЭН из московского "Динамо". Больше всех подборов "собрал" бывший игрок ростовского "Локомотива" Хайме ЛЛОРЕДА. Лидер по результативным передачам - легионер подмосковного "Динамо" Стивен Смит. Россиянин Алексей Екимов, "Университет" из г. Сургут, поставил больше всех блок-шотов.

Также стало известно, что дальневосточный рэп-коллектив "Траектория жизни" приступил к записи альбома, посвященного баскетбольной команде "Спартак-Приморье". Презентация диска запланирована на осень 2006 г., накануне нового баскетбольного сезона. Ожидается, что в записи альбома примут участие игроки "красно-белых", в частности большой поклонник стиля рэп Вилли Дин, который в свободное от тренировок время пишет музыку.