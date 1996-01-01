Подрезали "Крылья"

1/2 финала плей-офф. "Амур" (Хабаровск) - "Крылья Советов" (Москва) - (1:2, 0:2, 1:2). Счет в серии 0-3.

В этом сезоне "Амур" наступил на cтарые грабли. Как и в прошлом году, дальневосточники вынуждены остановиться в шаге от суперлиги. Если в 2005-м хабаровчане в полуфинале уступили "ХК МВД" (Тверь), то в этом были биты хоккеистами московских "Крыльев Советов".

Дальневосточная столица и в первую очередь хабаровские болельщики заслужили, чтобы видеть игры с участием грандов отечественного хоккея: казанского "АК Барса", магнитогорского "Металлурга" и омского "Авангарда". Ведь по развитию инфраструктуры клубного хозяйства "Амур" наголову выше большинства клубов высшей лиги. Хабаровчане имеют самый комфортабельный и вместимый по количеству зрительских мест ледовый дворец во всем втором эшелоне российского хоккея с шайбой, соответствующий всем требованиям суперлиги. Хозяином "Амура" является не безызвестный господин ВАРШАВСКИЙ, в чьих руках находится одна из богатейших и крупнейших российских компаний "Русский уголь". Не обижена ледовая дружина и вниманием власть имущих. Губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ является страстным болельщиком "Амура". Поэтому спонсорские обязательства перед командой край выполняет, как говорится, на все сто. Хоккеисты заработную плату и премиальные получают день в день.

Одним словом, игрокам "Амура" оставалось только качественно выполнять свою работу - радовать своей игрой глаз болельщика. К сожалению, доставить удовольствие хабаровским любителям хоккея с шайбой "Амур" в полуфинальной серии с "Крыльями Советов" не смог. Хотя по всем предстартовым раскладам дальневосточники обязаны были "крылышки" брать теплыми. Не зря же московские букмекерские конторы перед серией ставили на победу "Амура"!

Казалось бы, ну зачем "Крыльям" суперлига, если, играя в высшей лиге, из-за проблем с финансированием команда в этом году едва не снялась с чемпионата. Сегодня долг по зарплате в клубе составляет четыре месяца, а премиальные хоккеисты не получают уже год. Ледовый дворец в Сетуни, где проводят москвичи домашние матчи, они арендуют. А ведь через сезон в высшем эшелоне отечественного хоккея вступает в силу жесткое правило: команда, не имеющая в своей собственности ледового дворца как минимум на 5,5 тыс. посадочных мест, не будет допущена до участия в первенстве.

О том, что "Крыльям" не нужна суперлига говорилось на уровне слухов и в хабаровской болельщицкой среде. Мол, в первых двух матчах в Москве команды, как говорится, поделят очки, а в дальневосточной столице в двух играх вверх возьмет "Амур". Хабаровчане получат суперлигу, а "Крылья" улетят в первопрестольную с чемоданом денег.

Как же, господа столичные букмекеры и хабаровские болельщики, вы ошибались. Честь клуба для хоккеистов "Крыльев Советов" оказалась превыше всего. Команда, еле сводящая в финансовом плане концы с концами, вчистую обыгрывает зажиточный "Амур". Чем не спортивный подвиг?

Рука не поднимется бросить камень в сторону хоккеистов "Амура". Бились они во всех матчах серии до последнего. Значительно больше, чем их соперники, создав много голевых моментов. Но, увы, дальневосточников подвело исполнительское мастерство в завершении атак. Да еще "мешал" опытный вратарь "крылышек" Дмитрий ЯЧАНОВ, долго нюхавший порох в суперлиге, стоял стеной в воротах, но ведь он не магнит и не может притягивать к себе все летящие в него ворота шайбы. Не было в атаке у "Амура" мысли и выдумки. Казалось, что в составе дальневосточников не представители русской школы хоккея с шайбой, а прямолинейные канадцы, у которых одна мысль с помощью броска поскорее избавиться от шайбы. Где комбинации, ставившие в тупик оборону и голкипера гостей? Где пас на дальнюю от вратаря штангу, когда голкипер просто физически не может закрыть угол ворот? Не было такого в игре "Амура".

Зададим себе сами вопрос: имеет ли право классная команда не забивать, имея за игру четыре раза преимущество в два игрока и почти три минуты играя четыре на три в овертайме? Ответ очевиден. К сожалению, не нашлось в "Амуре" хоккейных "дядек", которые могли бы выложить шайбу своему партнеру как на блюдце. А вот в составе москвичей мудрые воины нашлись. Сорокалетний КВАРТАЛЬНОВ и тридцатишестилетний ГОРДИЮК в свое время небезуспешно играли еще в чемпионате СССР. Они выдавали своим партнерам шайбы точно на крюк клюшки. По сути "Крылья Советов" выиграли серию за счет трех столпов: опыта, уверенной игры на последнем рубеже Ячанова и реализации большинства моментов.