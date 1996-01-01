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Победа досталась молодым и голодным
В соревнованиях приняли участие 42 спортсмена из Владивостока, Находки, Уссурийска, Благовещенска, Хабаровска, Комсомольска- на-Амуре.
Масса тела плюс мозги
Зал был переполнен. Мужчины пришли болеть компаниями без жен, как на футбол. Вместо воодушевленных выкриков: "Гол!" для ободрения выступающих неслось: "Серега, ты лучший!"
Дамы держались в стороне женскими островками безопасности и болели за своих - за девушек, состязавшихся в категориях "фитнес" и "боди-фитнес". Не выдерживали накала страстей мамы выступавших - в слезах выходили из зала. И, умываясь в туалетной комнате, делились впечатлениями с такими же зареванными, но гордыми родственницами поклонников бодибилдинга.
Дальневосточные турниры проводятся с 1998 года. Раньше бодибилдеры выступали в чемпионате "Тихоокеанский Аполлон". С годами движение набрало силу: участников внутриклубных, городских, краевых и региональных соревнований стало гораздо больше. Правда, по словам председателя Дальневосточной федерации бодибилдинга Андрея ЗАУГОЛЬНОГО, заработанная бодибилдерами-любителями популярность профессионалов в их число не прибавила: "Это талант особого рода. Он складывается из многих составляющих: генетическая предрасположенность, природное обаяние, питание, мастерство тренера. А еще - здоровое упрямство и желание спортсмена быть первым. Для того чтобы выйти на сцену бритым, в одних плавках, требуется мужество особого рода. Бодибилдинг - интеллектуальный бой".
"Вы поймите, - объясняет старейший из участников дальневосточных турниров Николай ПЛАТОНОВ, в свои 56 лет выходящий на сцену поиграть мускулами, - чтобы быть профессиональным спортсменом, помимо физических характеристик, диплома об окончании высшего физкультурного учебного заведения, нужно очень хорошо знать анатомию, фармакологию, диетологию, владеть азами хореографии и пластики, иметь природное обаяние и актерские способности. Так что расхожее выражение: "бодибилдинг - это масса тела минус мозги", - обидное для нас заблуждение".
- О престиже клуба, города или края спортсмен думает в последнюю очередь, - продолжает Николай. - Каждый день доказываешь самому себе, что являешься первым среди равных.
Четыре месяца диеты
В среднем подготовка профессионального спортсмена к турниру занимает три-четыре месяца. Три- четыре месяца белковой бессолевой диеты, состоящей из куриных грудок, морепродуктов и овощей плюс усиленное белковое питание в виде биодобавок. Затраты на последнее составляют львиную долю расходов, поэтому профессиональных спортсменов практически не бывает без спонсоров. Минимальная сумма в месяц на поддержание формы - $500, а лучше - $2000 - именно столько в среднем тратит на усовершенствование природных данных российская элита бодибилдинга. Во время интенсивной подготовки спортсмен ежедневно проводит в тренажерном зале по пять- шесть часов, после тренировки - бассейн и сауна. Пока спортсмен сидит на диете, у него сильно искажается привычное мировосприятие, он становиться неконтактным и агрессивным. По наблюдениям самих спортсменов, а также судей, пришедших из большого спорта, хороших результатов в бодибилдинге может достичь только "молодой и голодный".
Минусы женского счастья
Большая часть выступавших на турнире девушек не замужем и не имеет детей. Особенно целеустремленные даже не строят никаких планов по поводу личной жизни. Они - спортсменки...
Нина СМИРНОВА из Благовещенска, признанная лучшей среди девушек, выразила женский взгляд на бодибилдинг: "Многие считают, что бодибилдинг не женский вид спорта. Но я сделала для себя выбор и теперь стараюсь идти, не сворачивая. Известно же, что у профессиональных спортсменок в крови повышенный уровень тестостерона, мужского гормона. Так что все мы в какой-то степени относимся к жизни по-мужски: делаем выбор и идем к намеченной цели. Такое у нас женское счастье".
Женские категории в чемпионатах по бодибилдингу две: боди-финтес и фитнес. Для тех, кто предпочитает быть в первую очередь женщиной и только потом спортсменкой, предпочтительнее второй вид.
"Для многих генетически талантливых спортсменок несложно нарастить эталонные мышцы, но для занятия высоких мест в состязаниях важна гармоничная соразмерность пропорций. Пластика и обаяние - этому трудно научиться. Наверное, гармоничность - самый важный из всех талантов спортсменок, занимающихся боди- фитнесом, - улыбается победительница турнира, - только тогда женщина останется женщиной".
Итоги турнира
По результатам выступлений победителями турнира среди мужчин признаны: в категории юниоров - Сергей ЯРОШЕНКО (г. Владивосток), до 80 кг - Николай ЧЕРНЕЦКИЙ (г. Хабаровск), до 87,5кг - Сергей СПИЧЕНКОВ (г. Находка), до 95кг - Владимир СТАРУН (г. Хабаровск), свыше 95 кг - Евгений МАТВЕЕВ (г. Владивосток). Абсолютным чемпионом "Кубка Дальнего Востока по бодибилдингу - 2006" стал Сергей Спиченков (г. Находка). Среди девушек победительницей в категории "фитнес" лучшей признана Нина СМИРНОВА (г. Благовещенск).
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