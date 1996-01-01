В Лучегорске построят Ледовый дворец

Этим летом в Лучегорске начнется сооружение 2-этажного Ледового дворца (крытого спорткомплекса модульного типа), площадь ледовой арены которого составит 1 тыс. 788 кв. м.

Как сообщила пресс-служба ЗАО "ЛуТЭК", проектом предусматривается возможность использования пенополиуретановых панелей и спецпокрытия для превращения ее в площадку для занятий не только зимними, но и другими видами спорта.