"Амур" - в полуфинале!

1/4 финала плей-офф. "Амур" (Хабаровск) - "Нефтяник" (Альметьевск) - (2:1 от, 2:1 от, 4:0).

Похоже, "Амур" разыгрался. С учетом матчей регулярного первенства и плей-офф хабаровчане одержали шестнадцать побед подряд! В двух сериях игр на выбывание дальневосточники всухую обыграли команды Липецка и Альметьевска. Впереди "Амур" ждет полуфинал. Там уже на кону будет стоять путевка в супер-лигу.

26 марта закончилась вторая игра в противостоянии "Амура" и "Нефтяника". Хабаровские болельщики вне себя от счастья. "Молодцы! Молодцы!" - разносилось под сводами "Платинум-Арены". Просто оглушительную овацию устроили зрители Владимиру-победоносцу, когда тот из рук сияющего от счастья губернатора Хабаровского края Виктора ИШАЕВА получил приз как лучший игрок матча. Именно два точных броска нападающего дальневосточников Владимира АРТЮШИНА в овертайме принесли "Амуру" победы в двух домашних матчах серии.

Как впоследствии оказалось, судьба противостояния была решена в Хабаровске. Два проигранных овертайма психологически надломили хоккеистов из Татарстана. А когда в Альметьевске в третьей игре первый гол в ворота хозяев забил Владимир-победоносец, соперники уже не смогли ничего изменить.

Для команд соперников двадцать шестой номер хабаровчан -Владимир Артюшин стал уже злым гением. В последних четырех матчах "Амура" Владимир забил победные голы, став своего рода четырежды героем Хабаровска. Если победоносец и дальше продолжит штамповать золотые голы, то его фамилию скоро будет знать каждая домохозяйка в дальневосточной столице и не только.

В полной мере успех с "Амуром" может разделить и травмированный защитник команды Кирилл СТЕПАНОВ. Его мужественный поступок во второй игре в Хабаровске, когда он, не задумываясь, бросился под сильнейший бросок Ремира ХАЙДАРОВА, и шайба попала ему в лицо, мобилизовала команду. После этого "Амур" просто не имел право проигрывать. Хабаровчане сравняли счет, а в конце овертайма дожали соперника.

Что касается будущего соперника хабаровчан по 1/2 финала плей-офф, то пока в противостоянии московских "Крыльев Советов" и нижегородского "Торпедо" впереди столичные хоккеисты. Счет в серии 2:1.