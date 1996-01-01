Спорту рад и стар, и млад

Популяризация спорта - не столько слова, сколько конкретные действия, направленные на доступность занятий физической культурой. Но построить стадионы, корты, площадки - полдела. Даже для скромных достижений необходима еще качественная экипировка и надежные спортивные снаряды. И тут на арену спорта выступает бизнес, которому подвластно создать сопутствующую инфраструктуру.

Всех обуем и оденем

7 лет назад в краевом центре появился Дальневосточный хоккейный центр "CCM". Его учредителем стал индивидуальный предприниматель Альберт ГРЕБЕНЮК. Сегодня центр специализируется на продаже амуниции для игры в хоккей с мячом и шайбой и для занятий футболом.

Не меньшим авторитетом центр пользуется и в среде болельщиков, которым может предложить различную атрибутику с фирменными логотипами известных столичных клубов, и, естественно, хабаровских команд-профессионалов: футбольного клуба "СКА-Энергия", ХК "Амур" и "СКА-Нефтяник", волейбольной команды "Самородок". Кстати, с ними у хоккейного центра заключены договора.

- Мы являемся региональным представителем в Дальневосточном федеральном округе по продаже спортивных товаров компаний-производителей KHF Finland Oy CCM, KOHO, JOFA, - рассказывает Альберт Гребенюк. - Кроме этого можем предложить товары других не менее известных зарубежных фирм, таких, как FISHER, GRAF, REEBOK, BAUER, EASTON, PUMA, UMBRO, 2K, SELECT. Фактически сегодня мы снабжаем хоккейной и футбольной формой и амуницией весь Дальневосточный регион. Например, не так давно в нашем центре закупила хоккейную форму администрация Владивостока.

Что же сегодня может предстать перед взором любителя спорта в отдельно взятом специализированном торговом предприятии? Около 160 видов коньков, 80 видов бутс, 60 - шлемов, около 200 - хоккейных клюшек. Футбольных мячей, причем только фирменных - около 40 моделей. Как говорится, на любой вкус и финансовые возможности.

Вряд ли вопросы возникнут по качеству товаров. Практически весь ассортимент поставляется с крупных фирм Запада: Швейцарии, Германии, Финляндии. Вся продукция сертифицирована.

Довольно большая доля продукции предназначена для детей. Есть линия спортивного питания и косметики как импортного, так и отечественного производства.

Изобилие на прилавках позволяет сделать вывод о том, что рынок спортивных товаров достаточно насыщен. Поэтому при наличии горячего желания и определенного количества денег любимым видом спорта можно заняться хоть на следующий день.

Если долго мучиться...

- Все началось с предложения привести сына в детскую хоккейную школу от начальника команды ХК "Амур" Евгения ЦУРИКОВА, - вспоминает предприниматель. - Подыскать в то время подходящую амуницию для подростка было крайне сложно. Нашли экипировку с большим трудом, потратили уйму времени. И в сходной ситуации оказались не только мы. Рост интереса к хоккею выявил достаточно интересную и перспективную позицию потребительского спроса, появилась идея удовлетворить его хотя бы частично.

На "раскрутку" дела пошли собственные сбережения, помогли друзья. Так на первом этапе появились два небольших магазина, затем в апреле прошлого года они объединились в одно торговое заведение под маркой "CCM", площадью около 140 кв. метров.

Неподдельный интерес и знание всех тонкостей хоккея и футбола помогли предпринимателю наладить успешный бизнес. Добросовестной конкуренции он не опасается. Наперечет знает всех своих "соперников" по предпринимательскому цеху, которые также специализируются на продаже спортивных товаров. Чтобы быть в курсе последних технических достижений в мире спорта, предприниматель четыре раза в год выезжает на обучающие семинары, которые проводят фирмы-производители.

Кадры решают все

Спортивные товары и спортивное питание - очень специфичная ниша спроса. Зачастую определиться с выбором можно только, предварительно посоветовавшись с продавцом-консультантом, в противном случае покупка может не принести ничего кроме разочарования. Например, в таких вопросах, как оказание компанией сопутствующих услуг: заточке лезвий на коньках или термоформовке обуви по ноге спортсмена.

Поэтому консультанты "CCM" на первом этапе работы прошли 2-месячную стажировку в хоккейном центре, затем в магазине. Кроме того, опыт приобретается благодаря постоянному контакту с игроками, руководством хоккейных и футбольных клубов. Предпочтение отдается консультантам, имеющим высшее образование и обладающим знанием рынка спортивной продукции. Последнее сегодня особенно востребовано покупателями.

Альберт Гребенюк считает, что комплексное развитие индустрии спорта в Хабаровском крае было бы невозможно без его активной поддержки как на краевом, так и на муниципальном уровне. И благо, что в коридорах власти немало истинных ценителей и любителей спорта, которые и сами не прочь погонять по площадке шайбу или мяч по футбольному полю. Как говорится, спортсменом можешь ты не быть...