Первое поражение обернулось скандалом

В воскресенье "Луч-Энергия" потерпел первое поражение в премьер-лиге, уступив на выезде казанскому "Рубину" 0:1 (0:0). Единственный мяч со штрафного провел уругваец ДОМИНГЕС.

Поединок в столице Татарстана станет предметом разбирательства и в Коллегии футбольных арбитров, и в КДК РФС. Коллегия должна определиться с наказанием Руслану АДЖИНДЖАЛУ и Домингесу, подравшимся после финального свистка. КДК предстоит разобраться с жалобой гостей "на "незасчитанный гол в ворота "Рубина" на 40-й мин.; на штрафной на 63-й мин., после которого был забит мяч в ворота "Луча-Энергия", на пенальти на 37-й мин. (неназначенный) в ворота "Рубина".

Из других результатов 3-го тура отметим сенсационную победу нальчикского "Спартака" в Москве над "Локомотивом" 3:2 и ничью в столичном дерби "Спартака" и ЦСКА 1:1.

8 апреля "Луч-Энергия" играет в Москве против одноименного клуба.