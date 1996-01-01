Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Первое поражение обернулось скандалом
В воскресенье "Луч-Энергия" потерпел первое поражение в премьер-лиге, уступив на выезде казанскому "Рубину" 0:1 (0:0). Единственный мяч со штрафного провел уругваец ДОМИНГЕС.
Поединок в столице Татарстана станет предметом разбирательства и в Коллегии футбольных арбитров, и в КДК РФС. Коллегия должна определиться с наказанием Руслану АДЖИНДЖАЛУ и Домингесу, подравшимся после финального свистка. КДК предстоит разобраться с жалобой гостей "на "незасчитанный гол в ворота "Рубина" на 40-й мин.; на штрафной на 63-й мин., после которого был забит мяч в ворота "Луча-Энергия", на пенальти на 37-й мин. (неназначенный) в ворота "Рубина".
Из других результатов 3-го тура отметим сенсационную победу нальчикского "Спартака" в Москве над "Локомотивом" 3:2 и ничью в столичном дерби "Спартака" и ЦСКА 1:1.
8 апреля "Луч-Энергия" играет в Москве против одноименного клуба.
Новости тематики
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Сахалине в день старта горнолыжного сезона будут работать все трассы
- Почта России начала доставку Паспортов болельшиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
- Два игрока ЦСКА сломали ноги на матче на Дальнем Востоке в 20-градусный мороз
- Дальневосточный экипаж успешно выступает на международных гонках
- Всероссийские соревнования по сноуборду "Дальний Восток-2017" пройдут на Камчатке
- "Адмирал" не смог взломать Великую стену
- Гонщик из Владивостока стал победителем этапа РДС-Восток в Хабаровске
- Хабаровский "Амур" вновь сменил главного тренера
Новости раздела
- "Горный воздух" готовится встречать "Детей Азии"
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"
- Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток
- На Камчатке впервые прошёл чемпионат по скоростному парению
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- На Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта
- На Камчатке выявили сильнейших лыжников края
- Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- Во Владивостоке открылся Международный форум "Таежные промыслы – основа развития лесных территорий"
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока
- Чиновники научились воровать деньги, используя фотошоп
- В Приморье в декабре вновь может обостриться проблема с ГЛОНАСС
- Виктор Шалай: Я глубоко убежден, что от музеев зависит, сколько людей будет жить в регионе
- На золоотвале ТЭЦ-1 во Владивостоке задумали построить что-то грандиозное