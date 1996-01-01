www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.95 р. 100 JPY: 57.48 р.
EUR: 73.31 р. 10 CNY: 96.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Футбол: C "дедом" у руля

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Стартовало очередное первенство России по футболу среди команд первой лиги. В прошлом году Дальний Восток во второй эшелон отечественного футбола делегировал сразу три коллектива: благовещенский "Амур", хабаровский "СКА-Энергия" и владивостокский "Луч-Энергия". А в этом сезоне дальневосточники в первой лиге представлены лишь "энергичными" армейцами.

По итогам чемпионата 2005 года приморцы, победив в первом дивизионе, получили право играть в высшем футбольном обществе России - премьер-лиге, а благовещенский "Амур", заняв четвертое место с конца, с первой лигой распрощался.

Чего ждать в этом году от хабаровского "СКА-Энергия", неизвестно. У руля команды новый главный тренер. Да, как игрок 44-летний Сергей ГОРЛУКОВИЧ сделал себе имя. Он - олимпийский чемпион 1988 года, участник мировых и европейских чемпионатов в составе сборной России. Бывал Сергей и чемпионом страны, играя за московский "Спартак". Кстати, когда Горлукович выступал за "красно-белых", партнеры по команде в знак уважения звали его по-доброму "дедом". Настолько непререкаем был авторитет Сергея в "Спартаке".

Состоится ли Горлукович как тренер? Конечно, не из каждого великого игрока получается великий тренер. Но будем надеяться, что у Сергея Горлуковича на капитанском мостике корабля под названием "СКА-Энергия" все сложится. Главное - не делать скоропалительных выводов после первых неудач, даже если такие последуют.

Уже сегодня можно сказать, что у Горлуковича в команде не забалуешь. Ропщут игроки. Многие сроду таких нагрузок не видели на тренировках. Есть футболисты, которые не выдержали и ушли из клуба по собственному желанию! Что ж, как говорится, тяжело в учении - легко в бою. Не раз доказано: фундамент будущих побед в современном футболе - отличная функциональная подготовка игроков. Все на зеленом газоне должны быть готовы отработать за себя и еще за того парня.

Еще хотелось бы обратить внимание на такой момент. В этом межсезонье "СКА-Энергия" больше всех провел товарищеских матчей среди футбольных клубов России! Чем это вызвано? В первую очередь небывалой доселе селекционной работой, проделанной клубом. На просмотре в команде за три с половиной месяца подготовки к чемпионату побывало несколько десятков футболистов! Всех их надо было проверить в деле, непосредственно в игре.

Именно игра, показанная "СКА-Энергии" в чемпионате, и рассудит, правы ли были селекционеры и тренеры клуба, устроив такую чехарду с футболистами, прибывавшими на смотрины. Многие из них ведь не подошли клубу и были отчислены из команды. Тогда резонно задать вопрос главному тренеру: успеет ли новый состав "наиграть" к старту чемпионата? Впрочем, ответ мы получим уже 5 апреля, когда обновленный армейский коллектив предстанет перед своими болельщиками в первом домашнем поединке против курского "Авангарда".

Хочется пожелать Сергею Голуковичу, который играл и тренировался под началом таких мэтров тренерского цеха, как Валерий ЛОБАНОВСКИЙ, Эдуард МАЛОФЕЕВ, Юрий СЕМИН и Олег РОМАНЦЕВ, быть достойным своих учителей.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru