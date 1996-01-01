Футбол: C "дедом" у руля

Стартовало очередное первенство России по футболу среди команд первой лиги. В прошлом году Дальний Восток во второй эшелон отечественного футбола делегировал сразу три коллектива: благовещенский "Амур", хабаровский "СКА-Энергия" и владивостокский "Луч-Энергия". А в этом сезоне дальневосточники в первой лиге представлены лишь "энергичными" армейцами.

По итогам чемпионата 2005 года приморцы, победив в первом дивизионе, получили право играть в высшем футбольном обществе России - премьер-лиге, а благовещенский "Амур", заняв четвертое место с конца, с первой лигой распрощался.

Чего ждать в этом году от хабаровского "СКА-Энергия", неизвестно. У руля команды новый главный тренер. Да, как игрок 44-летний Сергей ГОРЛУКОВИЧ сделал себе имя. Он - олимпийский чемпион 1988 года, участник мировых и европейских чемпионатов в составе сборной России. Бывал Сергей и чемпионом страны, играя за московский "Спартак". Кстати, когда Горлукович выступал за "красно-белых", партнеры по команде в знак уважения звали его по-доброму "дедом". Настолько непререкаем был авторитет Сергея в "Спартаке".

Состоится ли Горлукович как тренер? Конечно, не из каждого великого игрока получается великий тренер. Но будем надеяться, что у Сергея Горлуковича на капитанском мостике корабля под названием "СКА-Энергия" все сложится. Главное - не делать скоропалительных выводов после первых неудач, даже если такие последуют.

Уже сегодня можно сказать, что у Горлуковича в команде не забалуешь. Ропщут игроки. Многие сроду таких нагрузок не видели на тренировках. Есть футболисты, которые не выдержали и ушли из клуба по собственному желанию! Что ж, как говорится, тяжело в учении - легко в бою. Не раз доказано: фундамент будущих побед в современном футболе - отличная функциональная подготовка игроков. Все на зеленом газоне должны быть готовы отработать за себя и еще за того парня.

Еще хотелось бы обратить внимание на такой момент. В этом межсезонье "СКА-Энергия" больше всех провел товарищеских матчей среди футбольных клубов России! Чем это вызвано? В первую очередь небывалой доселе селекционной работой, проделанной клубом. На просмотре в команде за три с половиной месяца подготовки к чемпионату побывало несколько десятков футболистов! Всех их надо было проверить в деле, непосредственно в игре.

Именно игра, показанная "СКА-Энергии" в чемпионате, и рассудит, правы ли были селекционеры и тренеры клуба, устроив такую чехарду с футболистами, прибывавшими на смотрины. Многие из них ведь не подошли клубу и были отчислены из команды. Тогда резонно задать вопрос главному тренеру: успеет ли новый состав "наиграть" к старту чемпионата? Впрочем, ответ мы получим уже 5 апреля, когда обновленный армейский коллектив предстанет перед своими болельщиками в первом домашнем поединке против курского "Авангарда".

Хочется пожелать Сергею Голуковичу, который играл и тренировался под началом таких мэтров тренерского цеха, как Валерий ЛОБАНОВСКИЙ, Эдуард МАЛОФЕЕВ, Юрий СЕМИН и Олег РОМАНЦЕВ, быть достойным своих учителей.