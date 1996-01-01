Коня на скаку остановят и в ралли победу возьмут!

18 марта во Владивостоке прошел 1-й этап Открытого чемпионата Приморского края по авторалли среди женщин "Королева автострады - 2006". В 5-й, юбилейный, раз автолюбительницы Приморья померились силами, определив лучших гонщиц и искуснейших водительниц.

Вот уже пятый летний гоночный сезон в Приморье открывают представительницы храбрейшей части прекрасной половины человечества - девушки-раллистки. В этом году на старт у Корабельной набережной вышли 14 экипажей. Все они представительницы Владивостока. Команды из других городов, к большому сожалению организаторов, принять участие по разным причинам не смогли. Хотя многие спортсменки являются членами женского автоклуба "Правый руль", в котором и были задуманы 5 лет назад эти соревнования. Чемпионат имеет открытый статус, и заявиться на участие в гонке мог любой желающий. А точнее, могла, ведь непременное условие этого ралли - женский экипаж.

Правило о полностью женских экипажах возникло после первого ралли 2001 г. Тогда допускалось участие мужчин в качестве штурманов, чем и воспользовались некоторые гонщицы, пригласив в свои команды действующих профессионалов и получив тем самым весомое преимущество. Уже в следующий раз, в 2002 г., чтобы устранить образовавшийся дисбаланс сил, участие мужчин запретили. Зато теперь некоторые девушки, поднаторев на многих уже стартах, сами выступают в профессиональных ралли, по подготовке ничуть не уступая мужчинам.

Знаковым стала в этом году стартовая площадка маршрута - Корабельная набережная, ведь ралли в ознаменование славного для Владивостока юбилея было посвящено 100-летнему юбилею Подводного флота России. Поздравить гонщиц с праздником и пожелать доброго пути и удачи к старту пришли федеральный инспектор по Приморскому краю в ДВФО Любовь Дроздова, депутат городской думы Игорь Черемис, президент общественного движения "Физкультура и спорт" Андрей Алексеенков.

Елена Журавлева, бессменный руководитель клуба "Правый руль", возложила цветы к Мемориалу боевой славы Тихоокеанского флота в память о всех подводниках, прославивших флот.

Несмотря на юбилей, организаторы не стали мудрствовать лукаво, и маршрут ралли остался практически неизменным с прошлых стартов. Правда, в этом году он снова стал чуть-чуть длиннее - девушкам предстояло преодолеть около 200 километров. Проехав через весь Владивосток в пригород, пройдя Океанскую, заехать в Тавричанку, далее - Заводской, Артем, Штыково, Шкотово, и возвращение во Владивосток через Шамору.

На трассе экипажи проходили 9 точек контроля времени, да к тому же судьи сделали два "внезапных" контроля времени в неожиданных местах. И если опоздать на точку было вполне обычным делом, то ранний приезд карался штрафными очками, ведь одно из главных условий соревнований - абсолютное соблюдение ПДД. В ходе гонки, помимо основного маршрута, командам предстояло пройти несколько параллельных конкурсов-спецучастков. Это традиционные для "клубных" девушек слалом и спринт-слалом, СУ "Полоса" - смесь дрег-рейсинга и скоростного маневрирования.

Не обошлось без сюрпризов. Успешный финиш на Краевом спортивно-техническом клубе РОСТО еще не означал победу. Там для девушек начинался последний спецучасток "Сюрприз". Для его прохождения нужно было сначала откататься "на картах", сдав на время полноценный теоретический экзамен по ПДД. Затем участницам предстояло осуществить и практическое вождение по площадке, причем на капот автомобиля ставился стакан с водой, и каждые 10 граммов потерянной жидкости отнимали у команды 3 очка.

В итоге победитель выявлялся по сумме всех баллов, набранных быстрым и правильным, строго по легенде, прохождением основного маршрута, хорошим вождением на "фигурах", отточенным знанием Правил и бережным обращением с водой. Первое место занял экипаж Ольги Базровой (пилот) и Марины Нарбутович (штурман). Второе место у Натальи Зызыной и Марины Янчевой, а бронзу взяли Снежана Фирсова и Оксана Шейхот.