Билеты на матч "Луч-Энергия" - "Локомотив" поступят в продажу

Долгожданный матч второго тура чемпионата России по футболу между командами "Луч-Энергия" и "Локомотив" состоится 26 апреля. Билеты стоимостью от 100 до 250 руб. будут продаваться в кассах стадиона "Динамо" с 24 марта, сообщает администрация футбольного клуба.

Кроме того, в субботу 25 марта состоится матч дублирующих составов этих команд, начало встречи в 15 часов. Билеты на эту игру будут продаваться в тот же день на стадионе "Юность", цена 50 рублей.