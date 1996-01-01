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Футбол. Полминуты до сенсации
За 30 секунд до конца четырех добавочных минут времени полузащитник московского "Спартака" Владимир БЫСТРОВ головой забил гол в ворота "Луча-Энергия". Тем самым серебряный призер прошлого чемпионата был спасен от унизительного поражения в стартовом матче Чемпионата-2006.
Будь наши футболисты поточнее на завершающей стадии, то исход этого поединка мог быть решен в первые минуты игры, когда Максим АСТАФЬЕВ и Роман РОМАНОВ с разницей в две минуты били со 100% позиций, но были неточны. За приморскую команду можно порадоваться - "Луч" показал грамотный и содержательный футбол. Пусть игра проходила с преимуществом москвичей, но острее действовали именно наши игроки.
Как всегда великолепен был Алексей ИВАНОВ, буквально "задергавший" оборону красно-белых своими рейдами. А Максима Астафьева наверняка взяли на заметку тренеры маститых команд. Именно эти два игрока сотворили гол на 53-й минуте - Иванов пронесся по флангу и прострелил в штрафную, а Астафьев нанес разящий удар. Приморцы могли еще не раз отличиться, но в последний момент их подвело волнение. И когда уже матч шел к своему логическому и победному для "Луча" концу, удар Быстрова не позволил случиться главной сенсации первого тура. Тем не менее поздравляем "Луч-Энергию" с почином. Так держать!
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