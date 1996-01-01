Спидвей. "Приморье" теряет прописку

Владивостокским поклонникам спидвея не придется делить симпатии между двумя командами - "Приморье" в этом году во Владивостоке выступать не будет. Команда Григория ХАРЧЕНКО до сих пор не рассчиталась по прошлогодним долгам за аренду стадиона "Авангард" и если не решит вопрос о аренде трека в башкирском Салавате либо на одном из двух треков Балаково, будет проводить домашние гонки на треках... календарных соперников.

В заявку "Востока", бронзового призера прошлого года, включены Максим КАРАЙЧЕНЦЕВ, Евгений ДРЕВЯТНИКОВ, Алексей ПОПЦОВ, Ренат ГАФУРОВ, Эдуард ШАЙХУЛЛИН и юниоры Роман ШАЛЕПА, Николай КАМИНСКИЙ, Александр КАЗИОННЫЙ, Василий ПАНХАЙ, Николай ЛУЦЕНКО, Сергей ЛАЗАРЕНКО.

В заявку "Приморья" включены Григорий ХАРЧЕНКО, Евгений МИХАЙЛОВ, Максим КОНОНЕЦ, Артур БОЛДЫРЕВ и юниоры Алексей ХАРЧЕНКО, Виктор ХОДЗИЦКИЙ, Алексей ВУЙКО, Денис ОСТРИКОВ, Михаил СКАЧКО, Михаил ЗАПРИСА, Алексей КУЛИЧЕНКО. Пикантность ситуации придает присутствие в заявке Григоря ЛАГУТЫ, контракт которого с "Приморьем", рассчитанный на 5 лет, будет действовать еще 4 года. Принимая во внимание свое безрадостное российское будущее, талантливый гонщик принял решение сконцентрироваться на выступлениях за "Спидвей-Центр" (Даугавпилс), в этом году собирающийся выступать во второй польской лиге.

"Приморье" примет старт в чемпионате 26 апреля в Октябрьском с местным "ЛУКойлом" в гостевом матче, а на следующий день там же проведет "домашнюю" встречу. "Восток" стартует 4 мая в Балаково против "СК Турбина". Очные гонки во Владивостоке запланированы на 6 июля и 30 августа.