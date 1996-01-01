Футбол. Казаков вернулся. Пора бить пенальти

Во вторник "Луч-Энергия" выбыл из борьбы за Кубок России, уступив в ответном матче 1/8 финала "Спартаку" со счетом 1:0. Победу красно-белым, как и в первой встрече, принес гол аргентинца КАВЕНАГИ.

"Мы выглядели хуже, чем в первом матче, - заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер желто-синих Сергей ПАВЛОВ. - Я недоволен игрой - и команды в целом, и отдельных футболистов. В причинах еще предстоит разобраться".

Шанс реабилитироваться "Лучу" представится уже в субботу. Опять в Лужниках. Опять в матче против "Спартака". Но уже в рамках чемпионата. Возможно, что уже в этом матче на поле появится прошлогодний капитан (сейчас капитанскую повязку носит Беслан АДЖИНДЖАЛ) и лучший защитник первого дивизиона по версии ПФЛ Владимир КАЗАКОВ, решивший закончить и без того удачную карьеру выступлением в премьер-лиге. Очередным приобретением желто-синих стал 27-летний украинский защитник Дмитрий СЕМОЧКО, естественно, знакомый Павлову еще по работе в "Уралане". Полузащитник, умеющий хорошо сыграть как справа, так и слева, призван решить имеющиеся проблемы на флангах. Последние два года Семочко выступал за "Днепр".